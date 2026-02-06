El centenario de Soria que trabajó haciendo tejas, fue agricultor, alcalde dos veces y recibió a Felipe González como presidente del Gobierno

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Hipólito tiene una mochila de historias a sus espaldas. No es para menos cuando, como es su caso, se cumplen 100 años, lo que este centenario de Soria ha celebrado este viernes 6 de febrero por todo lo alto. En su mochila hay una trayectoria vital marcada por la dureza de la infancia, el mucho trabajo en la juventud y siendo adulto -comenzó haciendo tejas y fue también agricultor y ganadero- y, también, la satisfacción personal de haber sido alcalde en dos ocasiones, en una de las cuales recibió a quien fuera presidente del Gobierno Félix González. No contamos el orgullo de Hipólito Carnicero Peralta de llegar a su edad acompañado de su esposa, Petra.

El centenario ha sido homenajeado en la residencia Nuestra Señora del Rosario, de Tardelcuende, acompañado de familiares, autoridades locales y residentes, a través del Ceas Soria Rural, de la Diputación de Soria. Así, ha recibido las felicitaciones de la institución provincial y de los ayuntamientos de Lubia, donde nació, y de Tardelcuende, donde reside en la actualidad. Se le ha entregado una placa conmemorativa de la efeméride y una copia de su partida de nacimiento. Asimismo, la residencia ha invitado a los asistentes a un ágape.

El diputado y el alcalde de Lubia con Hipólito, sentado junto a su esposa.HDS

Hipólito nació el 30 de enero de 1926 en Lubia. Hijo de Juan Carnicero y Valeriana Peralta tuvo una niñez dura, ya que su padre y dos de sus hermanos fallecieron cuando era pequeño y vivió la Guerra Civil, informan desde la Diputación. Paso su infancia junto a sus abuelos en la Tejera de Lubia, de la que su familia era propietaria y donde tenía que ayudar a fabricar las tejas. Aun así pudo asistir algunos años a la escuela.

Ya adulto, en un primer momento regentó su propia tejera y luego compaginó ser encargado de Icona con la agricultura y a la ganadería. Se casó en 1953 con Petra con quien tuvo una hija, Elena, que actualmente reside en Madrid.

Hipólito fue alcalde de la localidad de Lubia en dos ocasiones, una recién casado, y otra durante los años 80, cuando se encargó de recibir al entonces presidente del Gobierno Felipe González que veraneó en la localidad.

El homenajeado se tuvo que jubilar a los 64 años después de que un accidente le destrozara el tractor. Gran aficionado a la pelota, desde su jubilación sembró un huerto en Lubia para entretenerse, el cual mantuvo hasta los noventa años. En 2019, justo antes del covid, Hipólito dejó Lubia para trasladarse con su mujer a la residencia de Tardelcuende, donde residen en la actualidad y dicen estar muy bien atendidos.

Los achaques propios de la edad le provocan una ligera sordera y tiene que desplazarse con andador, pero su estado de salud es bueno y no toma ninguna medicación.

Además de su hija Elena y su mujer Petra, conforman su familia dos nietos, Raúl y Sandra, que le ha dado dos biznietas.