Las incógnitas sin resolver del crimen de Tajueco: 17 meses de investigación, sin autopsia y 4 instructores

«He conocido una persona. No me busques». Este es el punto inicial, en noviembre de 2023, de uno de los sucesos más macabros de la historia reciente de Soria y Castilla y León. Un mensaje que supuestamente Jorge Luis mandaba a un primo suyo, pero que levantó las sospechas del familiar provocando una denuncia por su desaparición. Un año después se encontraba el torso de Jorge Luis, un cubano de 34 años, en avanzado estado de descomposición enterrado en el cementerio de la pequeña localidad de Andaluz. También se procedía a la detención de Alicia, cubana de nacimiento, residente en Soria y pareja de Jorge, y de Manuel, soriano, residente en Tajueco, y expareja de Alicia, como presuntos autores de la muerte de Jorge. Un año y cinco meses después la investigación del crimen del ‘asesino de google’ aún no ha logrado esclarecer las principales incógnitas del caso.

La instrucción del caso, que se lleva desde el Juzgado de Almazán, ha tenido varios hándicaps en estos 17 meses. El primero es que el caso ha pasado por las manos de hasta cuatro jueces. Inicialmente, la investigación se dirigía desde el Juzgado de Soria, pero al aparecer el torso en Andaluz se traspasó al partido judicial al que pertenece la localidad, Almazán. Su primer instructor en la villa adnamantina obtuvo plaza en el Contencioso de Soria y dejó el caso, llegó una juez sustituta y el pasado diciembre se nombró un nuevo juez titular en Almazán. Este factor ha ralentizado el procedimiento.

El otro problema, quizás el principal, es que aún no se dispone de la autopsia definitiva de los restos de Jorge Luis. Este informe es clave para desatascar la investigación y resolver algunas de las cuestiones pendientes.

A la espera de la autopsia y otros informes, la actividad judicial del caso ha tenido diversos trámites procesales habituales, tal y como han explicado fuentes cercanas al caso. Por ejemplo, han existido escritos para acelerar diligencias y las dos defensas, tanto la de Alicia como la de Manuel, han solicitado la libertad de los acusados. Fue denegada. También se denegó la personación en el proceso del primo de Jorge por no tener la consideración de familiar directo. El juicio, será con juzgado popular.

Alicia y Manuel permanecen en prisión provisional, ella en Zuera (Zaragoza) y él en Soria. Según pudo confirmar este medio por fuentes cercanas al acusado, Manuel, conocido como ‘el lobo de Tajueco’, se ha adaptado a la vida en prisión, trabaja en los talleres e incluso está avanzando en sus estudios. «Su comportamiento es excelente». En principio el periodo de prisión provisional concluye a los dos años, aunque dada la naturaleza de los hechos es muy probable que pueda ser prorrogado.

La investigación

Un factor clave que también ha dificultado la investigación es la negativa de ambos acusados a declarar. Tras ser detenidos se negaron a colaborar con los agentes. No obstante, Alicia, tras contratar un abogado, sí hizo una primera declaración gracias a la que, entre otras cosas, se pudo localizar el torso de Jorge Luis. También permitió a la Policía establecer algunas cuestiones, que deberán corroborar las pruebas, que ofrecen pistas sobre cómo pudo ser el crimen. Así se establece la hipótesis de que Jorge ya estaba muerto cuando se envía el mensaje al primo .

Tras esa declaración de Alicia, el silencio. Ni Manuel ni la acusada han vuelto a hablar con los investigadores tal y como confirmó el Inspector Jefe y Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Soria, Ángel Muñoz. El agente admite que la investigación «va lenta» y que se esperan nuevos informes del Laboratorio de Policía Científica y la citada autopsia. En estos meses parte del trabajo ha estado enfocado en los «miles de archivos» obtenidos tras el volcado de los teléfonos móviles –un elemento clave de la investigación–. Muñoz también reconoce el contratiempo del cambio de instructores, aunque «ha existido una gran colaboración».

Los móviles tal y como está explicado, fueron decisivos y sí se ha certificado que se el mensaje al primero se envió desde Peñafiel (Valladolid) en un claro intento por despistar a los agentes. También la geolocalización de los terminales indica que los dos acusados estaban juntos en el momento en el que la Policía tiene fijada la muerte de Jorge Luis.

Una de las incógnitas sigue siendo la causa del fallecimiento y el posterior desmembramiento del cuerpo de Jorge. «La causa no está determinada», explica Muñoz. Algunas cuestiones deben aclararse en la autopsia, aunque no se dispone de la cabeza de la víctima, y los informes sobre los diversos enseres que se encontraron en los registros. La Policía halló en el domicilio de Manuel en Tajueco diversas armas blancas, hachas y sierras, pero aún no se ha determinado si alguno de estos útiles se utilizó en el descuartizamiento.

Aunque también se registró la vivienda de Alicia, las principales pesquisas se desarrollaron en la vivienda familiar de Manuel. Se llevaron a cabo dos registros y se encontraron, además de las armas ya descritas, pertenencias de Jorge y los móviles que aceleraron la investigación. Una vez que se localiza el torso en Andaluz se produce un nuevo registro de la vivienda, con especial intensidad en el amplio patio trasero. Muñoz explica que confirmado el desmembramiento del cuerpo, este registro era clave ya que inicialmente la búsqueda se centraba en un cuerpo entero y en esta ocasión se revisaron pequeños espacios donde pudiera haber otras partes del cadáver.

El patio dispone de pozos y arquetas y en el registro se utilizaron «muchos medios técnicos». Entre ellos destacan por ejemplo un georradar «como el utilizado en la búsqueda de Marta del Castillo», maquinaria pesada. También se utilizaron dos perros de búsqueda de cadáveres. No fue fácil conseguir que llegaran a Soria los canes ya que todas las unidades estaban destinadas en Valencia colaborando en la búsqueda de desaparecidos tras la Dana de octubre de 2024. Las diversas búsquedas han sido infructuosas y hasta la fecha no se han encontrado más restos de la víctima.

La Familia

«Si, va más lento que debería, el juicio sigue en proceso, pero poco más». Así describe Miguel, el primo de Jorge, el procedimiento para esclarecer la muerte de su familiar. La familia sigue intentando ser parte del proceso a través de un «poder», pero aún no lo ha conseguido. «Hay muchas conjeturas, nosotros tenemos nuestra opinión, pero son suposiciones que deben ser aseveradas», explica.

Miguel explica que tuvo constancia de una primera «discusión» de Manuel con Jorge en Soria, como así declaró, y no descarta que hubiera una segunda que propiciara la muerte, pero «tenemos la impresión de que quieren buscar que sea un asesinato involuntario un accidente». El primo duda porque «era un hombre de 120-130 kilos, que había sido boxeador, con muchos reflejos, no es fácil tirar a un hombre así». «Lo del accidente, no parece real, es algo que sale en todas las películas», reflexiona. En la investigación se le ha preguntado en reiteradas ocasiones si Jorge consumía «estupefacientes o hongos». «Siempre he dicho que no, era deportista, no salía de fiesta y le costaba relacionarse porque era tartamudo». «Era muy buena gente», recuerda Miguel explicando que al menos ya han podido recibir los restos de Jorge y enterrarlo en el cementerio de Soria el pasado diciembre. Su primo, y el resto de la familia en Cuba, esperan que pueda hacerse justicia con el dolor de ocultar el suceso a su abuela, una mujer mayor que fue la que crió a Jorge.