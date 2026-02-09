Un pueblo de Soria busca gestor para su impresionante Palacio renacentista

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda activa la maquinaria para lograr un nuevo gestor que lleve las riendas del Palacio de la localidad. El Consistorio ha publicado un nuevo pliego para llevar las riendas del emblemático espacio durante los próximos 20 años con un uso de restauración y hostelero. Después de tres años cerrado, el Ayuntamiento confía en devolver la actividad y sumar un nuevo atractivo al potencial turístico de la ribera del Duero soriana.

El anuncio previo ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del estado y en unos días estará disponible el pliego de condiciones. Como aspectos básicos destacar que el valor estimado del contrato es de 9.600 euros y el futuro adjudicatario asumirá la gestión por un plazo de 20 años. En principio, todos los interesados dispondrán de plazo hasta primeros de marzo para presentar sus posibles ofertas.

El procedimiento oficial se lanza después de el Palacio haya estado expuesto varios meses en una web especializada para este tipo de inmuebles que sirvió para constatar que hay interés en asumir la gestión. El alcalde de la localidad, Gustavo Adolfo Marín, explicó que el anuncio se retiró el verano pasado y que durante el tiempo de exposición hubo entre 30 y 40 personas que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento.

Marín avanzó que en esta ocasión el pliego contemplará una inversión inicial de unos 20.000 euros. El alcalde explica que es necesario unas pequeñas intervenciones sobre todo destinada a los pequeños desperfectos y reparaciones provocados por los prácticamente tres años en los que el Palacio ha estado cerrado. Además de la zona de restauración, el Palacio cuenta con dos apartamentos que también podrán ser explotados por el nuevo gestor.

Actualmente de propiedad municipal, fue construido en 1575 por el valido del rey don Lope de Avellaneda y Delgadillo, momento en que el pueblo adopta el apellido ‘Avellaneda’. Durante siglos, fue pasando a ilustres descendientes de la nobleza hasta que la última propietaria, la marquesa de Tavira, lo vendió a los vecinos del pueblo en 1928.

En esos años la propiedad fue utilizada por los vecinos como almacén y granero y, después, como cuartel de la Guardia Civil hasta que en 1970 abandonaron el puesto en Alcubilla.

Con el abandono, el palacio sufrió un rápido deterioro entrando en un proceso de ruina, hasta que, en 1989, el entonces alcalde, Julián Marín, comenzó las labores de restauración y conservación. Desde entonces y hasta ahora, se han realizado varias fases de reformas, continuadas por el alcalde actual, Gustavo Marín.