Transporte y telefonía móvil lideran las actuaciones de consumo en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una elevadísima efectividad a favor de los ciudadanos y unos sectores muy concretos que agrupan la mayor parte de las actuaciones. Son las notas del balance de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Soria, que en 2025 atendió un número de consultas y reclamaciones parecido al del ejercicio precedente. El transporte público en sus diferentes modalidades y la telefonía móvil encabezan, por este orden, los sectores donde las dudas y la ‘litigiosidad’ son más frecuentes.

El transporte acumuló durante 2025 hasta 96 consultas, una más que la telefonía móvil, que se alzó en segundo lugar de los conflictos entre las empresas y los consumidores. A continuación se colocaron el teléfono fijo y la electricidad como servicios con más actuaciones, ambos con 92 consultas. Muy cerca se situó el área de seguros, que con 86 consultas quedó por encima de las 74 del próximo sector de la banca.

Entre consultas y reclamaciones, la OMIC llevó a cabo durante el año pasado 1.311 actuaciones, una cantidad similar a la de 2024. En cuanto a la efectividad, quedó en nada menos que en el 96%. Y es que de las 1.311 acciones de la Oficina Municipal 252 se correspondieron con reclamaciones oficiales. Y de ellas, 243 fueron resueltas a favor de los intereses del consumidor.

Si bien el transporte público lideró el número de consultas (32 vinculadas al ferrocarril, por dos al autobús interurbano, cinco al urbano y 57 al avión), no lo hizo en cuanto a quejas formales, bien derivadas al procedimiento de mediación, bien a otro mecanismo. Los desacuerdos entre las empresas y los usuarios fueron más frecuentes en la telefonía móvil (21), seguida de la electricidad (18) y las reparaciones de automóviles (17). Tampoco fueron escasos en telefonía fija (16) e internet (16).

Dentro de los suministros básicos del hogar fue la electricidad, como se ha dicho, el servicio que más incertidumbres y quejas recabó por parte de la OMIC. Por su parte, el gas dio lugar a 59 consultas (de las que diez terminaron en reclamación) y el agua a 31 (únicamente en una ocasión se reclamó). En cuanto a los electrodomésticos, si bien su número de dudas fue relativamente escaso, 22, destaca por la elevada proporción de las que acabaron en un proceso más formal: hasta nueve.

La relación con los bancos no quedó ausente de problemas con los usuarios. Hasta en 74 ocasiones estos se dirigieron con quejas a las dependencias municipales, y en diez ocasiones tuvieron lugar reclamaciones. En el caso de las agencias de viajes, hubo directamente más procesos formales que consultas: 13 de los primeros por 10 de las segundas, según la estadística del año. También es muy pronunciada la cantidad de ‘litigios’ creados por la hostelería, pues la OMIC intervino en 16 de 19 consultas realizadas.

Otros servicios contemplados dentro de los registros de la OMIC pasan por las tintorerías (22 consultas), academias de enseñanza (28), sanidad (14, sólo en la privada), gasolineras (27), servicios a domicilio (9), administraciones públicas (9), servicios profesionales (15) y servicios de intermediación inmobiliaria (3).

En 2924 la OMIC realizó un total de 1.304 actuaciones, un volumen muy similar al de 2025. En aquella ocasión la electricidad copó el mayor número, tanto de consultas como de reclamaciones (128 y 27, respectivamente). De las 1.304 actuaciones, 253 fueron quejas formales, de las que 250 se resolvieron en mediación a favor del consumidor.