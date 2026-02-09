El pueblo más feliz de Soria ofrece casa gratis y empleo para atraer a una familia con hijos

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La despoblación sigue marcando el día a día de muchos pequeños municipios del interior. En algunos de ellos, la búsqueda de nuevos vecinos se ha convertido en una prioridad constante. Así ocurre en Arenillas, una pequeña localidad soriana (señalada como la más feliz de Soria por la IA) que lanza un mensaje tan directo como poco habitual: se busca una familia con hijos, se ofrece vivienda gratuita, un empleo como albañil y la gestión del bar del pueblo.

Arenillas convierte la necesidad en una oportunidad real

En invierno, Arenillas apenas supera los 40 habitantes. En verano, sin embargo, el censo se multiplica y puede llegar a rondar las 300 personas, especialmente en agosto. Esa dualidad ha llevado al Ayuntamiento a insistir en una idea clara: el pueblo necesita población estable, no solo visitantes estacionales. De ahí que, tras rehabilitar siete viviendas municipales a lo largo de los últimos años, ahora ofrezca una de ellas de forma gratuita a una familia que decida instalarse de manera permanente.

La vivienda se cede sin coste de alquiler y va ligada a la gestión del bar-local social, un espacio que en pueblos como Arenillas es mucho más que un negocio. Es el punto de encuentro.

Según un análisis reciente basado en Inteligencia Artificial publicado por este periódico, Arenillas destaca por la felicidad colectiva. La IA sitúa a este municipio como el pueblo más feliz de Soria por su capacidad de revitalizar emociones y reforzar el sentimiento de comunidad, un reconocimiento apoyado en indicadores como el orgullo vecinal, el dinamismo social y la calidad de vida. En especial, subraya el impacto del Boina Fest, un festival de música gratuito que desde 2014 multiplica la población del pueblo durante su celebración y ha devuelto visibilidad, ilusión y cohesión social a una localidad de poco más de 40 habitantes en invierno.

Celebración del Boina Fest, este pasado sábado en ArenillasHDS

Arenillas apuesta por empleo y servicios para fijar población

Además de la vivienda, el Ayuntamiento ofrece un puesto de trabajo como albañil, vinculado al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales. Una fórmula que responde a una necesidad estructural del medio rural y que aporta estabilidad laboral a quien decida dar el paso.

La oferta tiene especialmente en cuenta a las familias con hijos. Los menores podrán acudir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros, con transporte escolar gratuito garantizado. Una medida clave para eliminar uno de los grandes frenos a la repoblación rural: la conciliación y el acceso a la educación.

El Ayuntamiento recuerda que lleva más de cuatro décadas trabajando para frenar la pérdida de habitantes, rehabilitando viviendas municipales y manteniendo servicios básicos con recursos limitados. Ahora, con una casa disponible, el municipio vuelve a intentarlo con una propuesta que combina vivienda, empleo y vida social.

Los interesados deben completar un formulario en el que se solicita información sobre la unidad familiar, experiencia laboral en albañilería o gestión de bares y los motivos para trasladarse al municipio. El objetivo no es cubrir un puesto puntual, sino encontrar un proyecto de vida que encaje con el ritmo y las necesidades del pueblo.

Arenillas frente a otros intentos de repoblación en Soria

La iniciativa recuerda a otros casos recientes en la provincia de Soria, donde distintos municipios han ofrecido vivienda a cambio de gestionar el bar. No siempre ha funcionado. En Beratón, por ejemplo, una familia abandonó el pueblo tras la llegada del invierno, evidenciando que el reto no es solo económico, sino también climático y social.

Aun así, Arenillas no se rinde. El Ayuntamiento mantiene su apuesta por atraer nuevos vecinos con una propuesta que combina vivienda, empleo y vida social.