El pueblo de Soria más feliz que revitaliza emociones y vibra con la música: ni te imaginas la sugerente elección de la IA

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Salud, trabajo, familia... Aunque no necesariamente por este orden, estas tres palabras suelen venir a la mente cuando alguien piensa en la felicidad. Puede que también el dinero o hasta el camión que inmortalizara Loquillo en aquella icónica canción de 'Yo para ser feliz quiero un camión". Pero no, en ninguna de ellas como tal se ha basado la Inteligencia Artificial (IA) a la hora de elegir el pueblo de Soria más feliz. La IA deja claro que se trata de un reconocimiento oficial que "no existe en este momento", pero que sí otorga a un municipio soriano en concreto basándose en diversos indicadores, como la calidad de vida, el orgullo comunitario y el dinamismo social. Es más, se atreve a ofrecer una segunda opción, que también podría considerarse "especialmente felices por sus habitantes o visitantes".

El pueblo de Soria elegido como más feliz lo es por su revitalización emocional y comunitaria y responde al nombre de Arenillas. La IA sostiene que este pueblo de Soria, situado a unos 74 kilómetros de Soria, ha ganado un fuerte espíritu de comunidad gracias al Boina Fest, "un festival de música gratuito que desde 2014 multiplica por 30 la población del pueblo durante su celebración", argumenta la Inteligencia Artificial.

Destaca en este sentido el apoyo de voluntarios y artistas en el evento lo que ha devuelto ilusión, visibilidad y vitalidad al municipio. Y es que Arenillas, ubicado en la comarca de Berlanga de Duero, tiene poco más de 40 habitantes.

El adjetivo más buscado por el ser humano tiene su explicación en este pueblo de Soria por tres razones. La IA cree que Arenillas es el pueblo más feliz de Soria por estos motivos:

Reencuentro comunitario y celebración cultural. Sentido de pertenencia y orgullo renovado. Atracción externa que revitaliza la vida del lugar.

Como segunda opción para ser feliz, la IA propone la zona de La Rasa, en El Burgo de Osma, por tradición, empleo y orgullo local, "donde se cultivan manzanas con gran reconocimiento (y que han sido premiadas como algunas de las más sabrosas de España y Portugal), ofrecen empleo local estable y conexión con la historia y la naturaleza", explica.

Las oportunidades laborales estables, gracias al empleo en agricultura intensiva por las manzanas, y el sentimiento de logro y reconocimiento (ostentan el premio Sabor del Año 2025) son dos de los factores de felicidad.

Y en tercer lugar, la IA encuentra también razones para ser feliz en Cubo de la Solana y Lubia. "En estos pueblos se ha implementado un enfoque basado en la psicología positiva para combatir la despoblación, con talleres comunitarios orientados al desarrollo personal y colectivo demuestran que la felicidad puede ser una estrategia activa en el mundo rural".