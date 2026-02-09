La Cámara de Soria traslada a los partidos políticos 18 propuestas "clave" para el desarrollo de la provincia

Reunión entre la Cámara de Comercio de Soria y el PSOE de Soria.hds

La Cámara de Comercio de Soria trasladará a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo un total de 18 propuestas económicas y sociales "clave" para el desarrollo de la provincia.

Estas propuestas, elaboradas a partir de la escucha directa al tejido empresarial soriano, recogen medidas de ámbito autonómico orientadas a reforzar la competitividad de las empresas, han informado desde la entidad cameral que ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar la estabilidad política y la colaboración institucional entre administraciones, informa Europa Press.

También aboga por establecer una "escucha activa y permanente" con las empresas y por avanzar de forma decidida en la simplificación administrativa para eliminar trabas burocráticas que dificultan la inversión y la gestión empresarial.

Asimismo, incluye propuestas para favorecer la atracción de inversiones y personas, impulsar el emprendimiento, mejorar el acceso a la financiación, facilitar el relevo generacional de negocios y afrontar retos estructurales como la despoblación, la falta de vivienda o el déficit de infraestructuras y servicios.

En este marco, la Cámara ya ha mantenido una primera reunión con la candidatura autonómica del PSOE en Soria y, a lo largo de esta semana, tiene previsto celebrar nuevos encuentros solicitados por el PP y por Soria Ya.

Asimismo, se plantean medidas específicas para favorecer el retorno activo de jóvenes, mediante políticas públicas ambiciosas que combinen empleo, emprendimiento, vivienda y acompañamiento personalizado junto a la puesta en marcha de planes de vivienda que faciliten el acceso tanto a la compra como al alquiler y contribuyan a atraer población y trabajadores a la provincia.

El refuerzo de la competitividad empresarial y la atracción de nuevas empresas constituye otro de los ejes centrales del documento, junto al apoyo decidido al emprendimiento. También la mejora del acceso a la financiación y el establecimiento de ayudas directas a las empresas para favorecer su consolidación y desarrollo, especialmente en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la innovación y la competitividad.

La Cámara también reclama un programa integral de traspaso de negocios y relevo generacional que evite el cierre de empresas viables por falta de continuidad, una menor carga impositiva que incentive la actividad económica, y una actuación firme contra las actividades ilegales que suponen una competencia desleal para las empresas que cumplen la normativa.

En materia de infraestructuras, las propuestas incluyen la mejora y dotación de los polígonos industriales, una planificación logística adecuada -con la incorporación de un Cylog para la provincia-. La propuesta recoge el impulso a infraestructuras de comunicación modernas, conectividad digital de calidad, potencia eléctrica suficiente y un sistema logístico que elimine las desventajas territoriales.

También se plantea la necesidad de implantar transporte público a los polígonos industriales para facilitar el acceso de los trabajadores. El documento recoge la importancia de alinear la formación con las necesidades reales de las empresas, impulsando nuevos grados universitarios y ciclos de Formación Profesional vinculados a sectores estratégicos, así como el fomento de los servicios básicos en el medio rural como condición indispensable para fijar población y actividad económica.

Por último, propone optimizar la gestión del servicio de salud en relación con las bajas laborales, con el objetivo de reducir el absentismo y mejorar la productividad empresarial.

Desde la Cámara de Comercio de Soria han insistido en que estas propuestas tienen en cuenta la singularidad territorial y demográfica de la provincia y buscan contribuir a un desarrollo económico sostenible a medio y largo plazo.

Por último, la institución ha reafirmado su papel como interlocutor del tejido empresarial soriano y como órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en un momento clave para el futuro de la provincia.