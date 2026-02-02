La Feria de Empleo de Soria conecta empresas con Educación para salvar la falta de mano de obra

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La cuarta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento Soria Emplea ha conseguido conectar a las empresas de la provincia con Educación para adecuar las vacantes con los perfiles profesionales de los candidatos, una reclamación histórica de la Cámara de Comercio de Soria con el fin de cerrar la brecha entre la formación y las necesidades reales de las industrias y que se trata de un problema estructural que no sólo afecta en la provincia sino a nivel global.

Este éxito se ha ido fraguando desde la primera edición de la feria y va a permitir una mejor preparación educativa para los puestos de trabajo que se ofertan. Sobre todo gracias a la «predisposición absoluta que hay de los centros de FP y de la Universidad para la organización de estas ferias».

Es uno de los resultados del análisis que realizó sobre el evento la entidad cameral, organizadora de la iniciativa en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de la Castilla y León y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), además del apoyo del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid.

En esta edición participaron medio centenar de empresas que ofertaron 750 puestos de trabajo, 500 de ellos de Nufri, y aunque se desconoce cuántos contratos se formularon de manera directa, la feria les permite a las firmas contar con candidatos posibles a medio plazo. «La Feria de Empleo no sólo conecta ofertas y candidaturas, sino que construye relaciones, impulsa el tejido empresarial y genera oportunidades reales de desarrollo para la provincia de Soria», señalan desde la Cámara.

La evaluación del evento, basada en encuestas a expositores y visitantes, destaca un balance altamente positivo. Su capacidad para unir talento con oportunidades laborales, generar sinergias entre entidades y promover el desarrollo profesional de los asistentes subraya su relevancia. Por ello, la feria promete seguir siendo un referente para el empleo y el emprendimiento en futuras ediciones.

Un 60% de las empresas asistentes contestaron al estudio de la Cámara y la mayoría consideran útil la celebración de Soria Emplea como recurso para la búsqueda de candidatos, si bien coinciden en que es necesario incidir en la adecuación de los candidatos a los puestos ofertados.

Destacan el dinamismo empresarial y la asistencia de demandantes además de la calidad de puestos ofertados porque ven como una oportunidad para que la gente conozca la empresa de primera mano y los distintos perfiles que necesita, aunque en el momento de feria algunos no estén vacantes.

Lo que más interés despiertan son los networking que se celebran con los departamentos de Recursos Humanos de las empresas entre empresas y demandantes de empleo, además de la rapidez en conectar con los candidatos, con los que se consigue tener un contacto más cercano que por otras vías de búsqueda de personal.

Sin olvidar la implicación por parte de todos los organizadores del evento.

Entre los aspectos a mejorar, los expositores demandan más talleres y espacios de conferencias y más charlas de los participantes con mesas redondas, e incluso ofrecer la posibilidad de conectar online con candidatos que no puedan asistir a la feria.

Piden también que la web donde se cuelgan las ofertas de empleo de la Cámara sea más intuitiva. Y plantean mayor difusión a empresas y centros educativos también de fuera de Soria, de provincias colindantes.

En esta última edición de la feria pasaron más de 2.000 personas, la mitad desempleados, un 30% trabajadores por cuenta ajena interesados en mejorar su empleo, y un 12,5% estudiantes, una cifra que va en aumento cada año. El resto autónomos e inactivos.

Más de la mitad de los asistentes encuestados creen que las vacantes ofertadas no coinciden con su intereses o sus perfiles profesionales, aunque en general están satisfechos con la variedad de las ofertas y con la calidad y el atractivo de las mismas.

Apenas un 3% consiguió empleo directamente en la feria y otro 22% encontró ofertas interesantes, menos de los que indicaron que no encontraron ofertas adecuadas, un 33%. Y un 44% de los ciudadanos participantes conoció recursos y servicios que creen que le servirán de utilidad.

El 30% de los demandantes aprovechó la feria para establecer contacto con más de cinco empresas, otro 28%, entre tres y cinco, un 27%, con una o dos, y un 15% no se puso en contacto con ninguna firma. No obstante, la mayoría indica que volverá a asistir a un evento similar en un futuro.

Los asistentes reclaman más días de celebración de la feria con un horario más amplio, haciéndolo extensivo a la tarde, y que se detallen mejor las ofertas. Piden ampliar la representación de asociaciones, fundaciones y, sobre todo, de microempresas locales, para que el evento refleje mejor el tejido empresarial real de Soria y amplíe oportunidades a perfiles más diversos.

Los encuestados plantean que se podría llevar a cabo alguna edición de la feria en otra época del año orientada a cubrir empleos con un carácter más estacional, como en verano o Navidad e incluso orientado a jóvenes estudiantes con ganas de trabajar en vacaciones para ir tomando contacto con el mundo laboral.

Tanto empresas como demandantes coinciden en que la ubicación de Soria Emplea en el Palacio de la Audiencia es muy buena, y creen que se podía instalar una carpa en la plaza Mayor para que se ubiquen las empresas que no quepan dentro.

La compañía hortofrutícola Nufri, con su finca de manzanas en La Rasa, lideró la oferta en la última edición, con 500 puestos de trabajo, una bolsa que necesita para campaña. Y aunque ahora no está en un pico de demanda, considera que la feria ayuda a enseñar su negocio y atraer perfiles más cualificados, como técnicos, ingenieros, puestos de mandos intermedios y altos. «Mostramos que no sólo necesitamos gente para recoger fruta, sino también perosnas en administración, calidad, o mantenimiento, entre otras secciones. Son acciones con inversión a medio plazo» en personal.

La planta de biomasa de Garray Enso es otra de las empresas que lleva participando desde el comienzo de Soria Emplea y destacan de esta cuarta edición que se ha podido retomar el contacto con la Universidad, y con los centros de FP, como el Pico Frentes, para matizar aspectos formativos, e incidir en la FP Dual.