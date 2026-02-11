Las inundaciones mantienen seis alertas en ríos de Soria con tres rojas y cortes de carreteras de madrugada en Garray

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las crecidas e inundaciones en Soria siguen protagonizando la actualidad en la mañana de este miércoles y de hecho se han recrudecido en las últimas horas. Hay seis avisos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con tres de ellos en nivel rojo. Además, esta madrugada el Ayuntamiento de Garray ha emitido un aviso sobre corte de carreteras en la zona alcanzándose el pico del agua a las 6.00 horas, cuando el agua ha llegado a cruzar la calzada.

Por gravedad, la CHD mantiene en nivel rojo la salida del embalse de la Cuerda del Pozo. A las 11.00 horas estaba desembalsando a razón de 150 metros cúbicos por segundo, la cifra más alta de los últimos días que aun así lo mantenía al 92,7% de su capacidad total. Igualmente estaba en nivel rojo el Duero por Navapalos, por donde pasaban 244 metros cúbicos por segundo; y el Ucero en Osma, con 128 metros cúbicos por segundo.

En nivel amarillo de la CHD está el Duero a su paso por Gormaz, con un caudal de 119 metros cúbicos por segundo; el Duero en Garray con 125 metros cúbicos por segundo; y el Revinuesa en Vinuesa con una aportación al embalse de 32 metros cúbicos por segundo.

En Garray, precisamente, se ha vivido una noche de tensión. A medianoche el Ayuntamiento advertía de la llegada de un pico en la crecida con cortes en el camino rojo, la zona del Punto Limpio, la carretera a Tardesillas y la de la harinera y depuradora. A las 6.00 horas el agua ha saltado la carretera imposibilitando el paso.