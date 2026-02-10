Las inundaciones llevan a Soria al nivel 2 de alerta y la Junta constituye el Cecopi

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La situación por crecidas e inundaciones en Soria se recrudece. La Junta de Castilla y León ha elevado a nivel 2 la alerta dentro del sistema INUNCYL y ha constituido el Cecopi ante la previsión de peores condiciones. Además, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tiene numerosas alertas en Soria, dos de ellas de nivel rojo. Una es el el río Ucero a su paso por Osma y otro a la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, que ha llegado a soltar 125 metros cúbicos por segundo a mediodía. Además la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Vinuesa-El Quintanarejo en la cabecera era a las 17.00 horas la que mayores precipitaciones había recibido en toda Castilla y León este martes con 42,6 litros por metro cuadrado.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado a las 12.20 horas de este martes el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria y se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi Soria).

La medida se ha tomado también ante la previsión de un empeoramiento de las actuales circunstancias en horas y jornadas sucesivas.

La delegada territorial, en su condición de directora del INUNCYL, está en contacto con la Agencia de Protección Civil, así como con el resto de las administraciones competentes, para coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo, como la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, así como otros municipios.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Agencia de Protección Civil se ha comunicado la situación a aquellos municipios en situación de nivel naranja, como son El Royo, Garray, Soria, Los Rábanos, El Cubo de la Solana y Vinuesa.

Recomendaciones de la Agencia de Protección Civil

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes. En primer lugar, hay que notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

Asimismo, es conveniente retirar del exterior de las casas los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos.

También es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes, así como evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

Si se está en un vehículo, es conveniente que se circule por rutas principales y autopistas, y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.

Tanto si la inundación es en la calle como en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas. Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 1-1-2.