La 'Atlántida' de Soria que solo emerge algunos días al año: esta es la ruina romana que esconde Vinuesa

En el norte de la provincia de Soria hay un secreto que no siempre se deja ver. Una estructura de piedra que ha resistido siglos de historia y que hoy permanece sumergida la mayor parte del año. Solo cuando el agua retrocede y el embalse baja su nivel, el conocido Puente Romano de Vinuesa emerge de nuevo, como si el tiempo le concediera, por unos días, una tregua inesperada.

El Puente Romano de Vinuesa, historia sumergida en el Duero

Situado a aproximadamente un kilómetro al sur del casco urbano de Vinuesa, el puente se levanta (o, mejor dicho, se levantaba) sobre el curso alto del Río Duero. Hoy queda bajo las aguas del Embalse de la Cuerda del Pozo, infraestructura clave para el abastecimiento y el regadío, pero también responsable de haber alterado de forma irreversible este tramo del paisaje.

Todo el mundo lo conoce como "romano". Su nombre lo da por hecho. Sin embargo, no existe una datación arqueológica concluyente que confirme su origen en época imperial. La fábrica de piedra, la tipología constructiva y la tradición oral apuntan hacia una antigüedad notable, posiblemente con bases romanas y reformas medievales posteriores, pero la prudencia obliga a matizar. Lo llamamos romano, sí. Pero su cronología no está plenamente documentada.

El puente romano de Vinuesa cuando 'emergió' en 2008.-VALENTÍN GUISANDE

Durante siglos fue el paso natural entre Vinuesa y Abejar, una vía estratégica en un territorio donde el Duero no es una línea azul en el mapa, sino una frontera real. Antes de carreteras modernas y trazados asfaltados, este puente articulaba comunicaciones, comercio y vida cotidiana. Era infraestructura crítica cuando la palabra infraestructura ni siquiera existía.

Puente romano de Vinuesa.-RAQUEL FERNÁNDEZ

El Puente Romano de Vinuesa y el embalse que cambió su destino

La construcción del embalse en el siglo XX modificó por completo la fisonomía del entorno. El puente quedó anegado y pasó de ser paso cotidiano a vestigio intermitente. Solo cuando el nivel del agua desciende la estructura vuelve a mostrarse.

Ha habido campañas y voces que defendían su traslado piedra a piedra para preservarlo fuera del agua. Pero la complejidad del proceso y la falta de consenso han hecho que el puente permanezca donde siempre estuvo, aunque ahora sumergido.

El Puente Romano de Vinuesa no es el más monumental ni el más transitado. Tampoco es el más fotografiado, porque durante meses permanece oculto. Pero quizá ahí radica su fuerza. Es una pieza real de la historia soriana que resiste bajo el agua.