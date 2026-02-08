Puentes sobre el río Duero en Soria, interesante legado histórico y cultural
El trazado del conocido río a través de la provincia ha obligado a sus habitantes a emplear la ingeniería civil en pro de cruzar el Duero. Los hay de distinto tamaño o elementos constructivos. Unos son antiguos y otros más modernos
La humanidad ha necesitado desde su existencia salvar la orografía del terreno con el fin de facilitar las migraciones o bien los traslados cortos en poblaciones ya sedentarias. Los puentes han sido más que necesarios para favorecer las comunicaciones, sobre todo para cruzar los ríos.
Desde la primeras piedras que se colocaron para no pisar el agua hasta las estructuras más modernas elaboradas en fibra de carbono, la ingeniería estructural de los puentes ha evolucionado a lo largo de los siglos y una buena muestra de ella permanece en la provincia de Soria.
Se trata de un territorio estratégico porque el río Duero, una de las cuencas más destacadas de la Península, nace en la provincia y discurre a través de unos 200 kilómetros desde su nacimiento en Duruelo de la Sierra hasta Langa de Duero, en dirección ya hacia la provincia de Burgos.
Su viaje por la provincia de Soria, junto con el que hacen sus afluentes, ha dejado un importante número de puentes repartidos por la geografía provincial que constituyen un gran legado histórico y cultural.
Algunos tienen cientos de años, otros son más modernos y son estructuras acometidas en las últimas décadas. Los históricos son los más conocidos, pero también los hay de singulares, por su tamaño, características o por los materiales empleados en su construcción y luego están los que tienen solo una simple funcionalidad sin nada destacable.
El estudio 'Puentes históricos y singulares sobre el río Duero en la provincia de Soria', de Ángel Arancón, detalla la existencia de 42 puentes y se detiene en aquellos que son los más destacados, que son también los más conocidos.
Soria
Estos son los 6 puentes sobre el río Duero en la provincia de Soria más interesantes:
- - Puente romano de Vinuesa. Está ubicado a un kilómetro al sur del casco urbano de Vinuesa. Se encuentra bajo las aguas del embalse de la Cuerda del Pozo y a pesar de las campañas que se han llevado a cabo para promover su traslado sigue sumergido. Solo se puede ver apreciar cuando baja el caudal. Todo el mundo se refiere a él como el puente romano, pero se da la circunstancia de que no se ha datado cronológicamente. Fue el paso histórico de Vinuesa hacia Abejar.
- - Puente de Garray. Se encuentra a la entrada del casco urbano de Garray y está construido donde se unen el río Duero y el río Tera. Su localización es próxima a las ruinas de la antigua ciudad celtíbera de Numancia y aunque pudo haber un puente romano en la zona, la documentación escrita del actual data del siglo XVII. Ha sido fundamental para la conexión de Soria con la comarca de Cameros y en los alrededores hay zonas ajardinadas de recreo y baño
- -Puente de hierro de Soria. Se encuentra en la ciudad y cruza el Duero para unir los paseos de San Prudencio y San Polo, en uno de los parajes más singulares de la ciudad. Se construyó en el año 1928 dentro de la línea férrea que enlazaba Soria con Castejón y en la actualidad está inutilizado desde los años 80. Está construido en un tipo de celosía propia de finales del siglo XIX. Está configurado en dos vanos; el principal salva el río y el otro una pequeña carretera. Tiene pasarelas peatonales.
- - Puente de piedra de Almazán. Data del siglo XII y se han realizado sucesivas obras de mantenimiento y reparación, la más reciente es la que se acomete en la actualidad ante los daños que sufrió la estructura, a causa de una fuerte borrasca. En la actualidad salva el Duero y une el casco antiguo con el área de expansión urbana de Almazán a la altura del parque de la Dehesa
- -Puente de Andaluz. Está próximo al pueblo de Andaluz. Hay referencias documentales de su existencia en el siglo XVI, aunque el antiguo tiene bases romanas y reconstrucciones medievales. Se encuentra en la ruta entre Soria y Berlanga de Duero y hasta los años 70 del siglo pasado formaba parte del trazado de la antigua carretera SO-100, aunque en la actualidad forma parte de las rutas para senderistas.
- - Puente de Langa de Duero. Está ubicado a las afueras del casco urbano de Langa, en la carretera secundaria que conduce a Castillejo de Robledo. Es el último puente sobre el Duero en la provincia de Soria. Pertenece al periodo medieval y tiene con 12 arcos. Es uno de los que conserva su estructura tradicional y soporta el tráfico de los vehículos de la población local.