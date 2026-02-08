Puentes sobre el río Duero en Soria, interesante legado histórico y cultural

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La humanidad ha necesitado desde su existencia salvar la orografía del terreno con el fin de facilitar las migraciones o bien los traslados cortos en poblaciones ya sedentarias. Los puentes han sido más que necesarios para favorecer las comunicaciones, sobre todo para cruzar los ríos.

Desde la primeras piedras que se colocaron para no pisar el agua hasta las estructuras más modernas elaboradas en fibra de carbono, la ingeniería estructural de los puentes ha evolucionado a lo largo de los siglos y una buena muestra de ella permanece en la provincia de Soria.

Se trata de un territorio estratégico porque el río Duero, una de las cuencas más destacadas de la Península, nace en la provincia y discurre a través de unos 200 kilómetros desde su nacimiento en Duruelo de la Sierra hasta Langa de Duero, en dirección ya hacia la provincia de Burgos.

Su viaje por la provincia de Soria, junto con el que hacen sus afluentes, ha dejado un importante número de puentes repartidos por la geografía provincial que constituyen un gran legado histórico y cultural.

Algunos tienen cientos de años, otros son más modernos y son estructuras acometidas en las últimas décadas. Los históricos son los más conocidos, pero también los hay de singulares, por su tamaño, características o por los materiales empleados en su construcción y luego están los que tienen solo una simple funcionalidad sin nada destacable.

El estudio 'Puentes históricos y singulares sobre el río Duero en la provincia de Soria', de Ángel Arancón, detalla la existencia de 42 puentes y se detiene en aquellos que son los más destacados, que son también los más conocidos.

Estos son los 6 puentes sobre el río Duero en la provincia de Soria más interesantes: