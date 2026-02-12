Soria registra más de 4 accidentes laborales al día y aumentan un 16,67% los mortales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria registró en 2025 un total de 1.600 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un incremento del 2,37% respecto a 2024. Aunque el aumento global es moderado, desde CCOO Soria se advierte de un preocupante repunte en la gravedad de los siniestros, especialmente en los accidentes graves y mortales. También se debe tener el impacto creciente de los riesgos relacionados con la organización del trabajo y los factores psicosociales, que siguen ganando peso en la siniestralidad laboral.

En concreto, los accidentes graves pasaron de 10 en 2024 a 15 en 2025, lo que representa un incremento del 50%, mientras que los accidentes mortales han aumentado un 16,67%, pasando de 6 a 7 fallecimientos.

Para Javier Arancón, Secretario de Salud Laboral de la U.S. de CCOO Soria, estos datos reflejan que “la prevención no está plenamente integrada en la organización real del trabajo en muchas empresas de la provincia”.

El incremento de los accidentes graves y mortales demuestra que las medidas preventivas siguen siendo insuficientes o meramente formales. No basta con cumplir el expediente documental; es necesario actuar sobre los riesgos reales presentes en los centros de trabajo.

El aumento es significativo en algunos sectores. En el agrario hubo 162 accidentes totales (+21,80%). Destaca el incremento del 200% en accidentes graves. En industria: 429 accidentes (-1,83%), con descenso de mortales, pero mantiene un elevado volumen de siniestralidad. En la construcción: 181 accidentes (-18,10%), aunque los accidentes graves se triplican (+200%) y se registra un accidente mortal frente a ninguno el año anterior. Mientras que en servicios fueron 704 accidentes (+6,67%), con aumento de los accidentes mortales (de 0 a 3).

Además, los accidentes in itinere aumentan un 10,71%, alcanzando 124 siniestros, con un incremento del 300% en accidentes graves.

Para CCOO, estos datos evidencian que siguen produciéndose accidentes por causas traumáticas conocidas desde hace décadas, como caídas en altura, atrapamientos o siniestros viales, lo que demuestra fallos en la evaluación y control de riesgos básicos.

En cuanto a enfermedades profesionales, el total general desciende ligeramente un 3,63% (239 casos frente a 248 en 2024). Sin embargo, los casos con baja aumentan un 7,14%, pasando de 98 a 105.

La industria concentra el mayor incremento (+18,75%) y la construcción también registra un aumento (+12,50%), mientras que los casos sin baja descienden un 10,67%.

Desde CCOO Soria se insiste en que estas cifras no reflejan la realidad completa, ya que continúa existiendo una importante infradeclaración de enfermedades profesionales, que en muchos casos son tratadas como contingencias comunes y derivadas al sistema público de salud.

"Es imprescindible reconocer las enfermedades profesionales que realmente se están produciendo. No podemos permitir que las personas trabajadoras asuman patologías derivadas de malas condiciones laborales como si fueran enfermedades comunes", señaló el sindicato.

CCOO Soria alerta también del peso creciente de los riesgos relacionados con la organización del trabajo, la carga laboral, los ritmos productivos y la presión, factores que están detrás de una parte cada vez mayor de la siniestralidad, especialmente en el sector servicios.

Para el sindicato, "tras casi 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sigue siendo necesario avanzar hacia un modelo preventivo real y efectivo. Necesitamos un cambio de modelo que sitúe la prevención en el centro de la organización empresarial. No puede seguir siendo un trámite administrativo. Es una cuestión de salud, de dignidad y de responsabilidad social". En ese sentido, CCOO Soria reclama "mayor control por parte de la Inspección de Trabajo, evaluaciones reales de riesgos psicosociales, formación preventiva práctica y adaptada a cada puesto, coordinación con el sistema público de salud para la detección temprana de daños derivados del trabajo, e integración efectiva de la cultura preventiva en todo el tejido productivo soriano. Porque detrás de cada cifra hay una persona trabajadora, una familia y un entorno afectado".