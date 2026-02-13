Soria Ya da un giro de timón y se presentará a las elecciones municipales

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"Día importante, trascendental, relevante". Así anunció Soria Ya su decisión de concurrir a las próximas elecciones municipales en un giro de timón al que les ha llevado su experiencia política en los últimos años con su representación como procuradores en las Cortes de Castilla y León.

Si hace tres años, cuando también se planteó esta circunstancia, declinaron presentarse, "por no tener experiencia, bagaje político, ni experiencia, ni infraestructura", en una decisión que calificaron de "coherente y honesta", explicó el procurador y presidente de Soria Ya, Juan Antonio Palomar. Ahora las circunstancias han cambiado y consideran que desde los ayuntamientos y la Diputación se puede conseguir los objetivos de Soria Ya de "cambar la realidad de la provincia".

"Somos un partido provincial y nunca podremos gobernar en solitario en Castilla y León pero sí en los ayuntamientos y Diputación y ahí podemos ser muy útiles", destacó el procurador Ángel Ceña, "por el interés de los sorianos y el desarrollo económico de la provincia".

Soria Ya afirmó que su objetivo son todos los pueblos de la provincia donde existan ciudadanos que quieran concurrir bajo sus siglas. Buscan "ciudadanos comprometidos con Soria, ciudadanos independientes que no vean la política como medio de vida sino como servicio público", recalcó Ceña. Quieren excluir "paracaidistas", una de las razones por las que no se presentaron hace tres años, y algo que, afirmaron, es común en otros partidos que recurren a ciudadanos de otros puntos para completar listas. De momento, ya cuentan con personas "interesadas" en formar parte de su proyecto.

Los sorianistas hicieron las cuentas "hace tiempo", para los 11 municipios con más de mil habitantes necesitarían 165 personas para completar candidaturas. Lo que no descartan es contar con desilusionados de otros partidos, no pondrán "líneas rojas en este sentido", analizando "caso por caso", como tampoco lo hacen otros colores políticos, aclaró Ceña. Partidos mayoritarios a los que les mueven los intereses de sus siglas más que los de la provincia, añadió.

Reconocieron que quizá ya vayan "tarde" para preparar toda la estructura, ante un escenario de un año y tres meses. Ahora están centrados en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, a partir de entonces comenzarán a trabajar por las locales.