El centro de emergencias 112 atiende en Soria 11.323 incidentes en el último año, 31 al día

El centro de emergencias 112 de Castilla y León atendió en 2025 hasta 11.323 incidentes en la provincia de Soria. Eso hace un total de 31 al día, más de uno por hora. Un servicio centralizado que ya forma parte del día a día de Soria con tres dígitos que atienden situaciones de todo tipo.

Los más frecuentes fueron los incidentes sanitarios, con 2.642 atendidos en domicilios y 1.582 en lugares públicos para sumar más de 4.000 atenciones.

En cuestiones de accidentes de tráfico destacan los avisos por siniestros sin heridos (1.210) a los que se suman 224 casos con heridos, 579 avisos al 112 por obstáculos en la calzada, 541 en "otros peligros a la circulación" o 43 accidentes viales "sin clasificar". Cerca de 2.500 atenciones.

Otro capítulo destacado es el de las atenciones a suicidios o intentos de suicidio. En 2025 la central de emergencias atendió 145 casos en la provincia de Soria. En 2024 habían sido 102. Un incremento elocuente del 42%.

Por encima del centenar de incidentes en el último año completan la lista los avisos por ruidos o molestias (326, a los que sumar 85 por ruidos vecinales y 56 por animales), amenazas (198), objetos o personas sospechosas (178), violencia de género, amenazas o molestias (119) y animales protegidos o silvestres (111). Cerca de los tres dígitos se quedan las agresiones, amenazas o molestias domésticas, con 99 casos, y las agresiones, con 98.

Un abanico de situaciones en el que tienen cabida sucesos de lo más variopinto con el denominador común de haber avisado al 112. Entre los que pueden parecer de mayor impacto están 84 peleas, 70 abandonos de animal doméstico, 60 daños materiales en vehículos, 58 comprobaciones de humo, 52 por vehículos retenidos en nevadas, 51 personas caídas en el domicilio, 44 incendios en viviendas (por 11 forestales y 34 avistamientos de humo), 43 accidentes laborales con heridos, 30 por persona mayor extraviada o 38 incendios en general.

Pero también toca intervenir en sucesos que pueden resultar menos cotidianos aunque las cifras en ocasiones desmientan esa percepción. Por colmenas, abejas o avispas el 112 actuó en 51 ocasiones en Soria el año pasado, casi una a la semana; por rescates en ascensores, 20 veces; por fugas de agua o aguas fecales, en 18 intervenciones; dos por explosión; un accidente de parapente o ala delta; seis incendios en parques solares y otros tantos en industrias; ocho rescates en montaña; 37 solicitudes de sal para las carreteras o quitanieves... En definitiva, una panoplia de situaciones de emergencia de lo más variado que el 112 solventó en Soria.