«Suave» inicio de la campaña setera en Soria por el exceso de lluvia

La campaña micológica de primavera en Soria arranca en 2026 bajo condiciones meteorológicas atípicas con el tren de borrascas que azota la Península y que está dejando escenarios complicados en muchos puntos de la provincia. Esta acumulación de precipitaciones ha provocado un inicio de la campaña setera «suave» en cuanto a venta de permisos, tal y como indica José Antonio Vega, director técnico de Montes de Soria.

En concreto, hasta mediados de febrero se han expedido un total de 749 licencias mientras que en el mismo periodo del año anterior se contabilizaban 1.075 permisos expedidos. Es decir, en este momento la cifra registra un descenso del 30,3%. Evidentemente aunque la caída es considerable, la meteorología adversa con precipitaciones copiosas y continuas no invita a salir al campo.

De hecho, asegura Vega, «la cantidad expedida es poco significativa, nadie va a ir al monte en las circunstancias actuales» destacando que muchas de estas primeras ventas de permisos proceden de «recolectores locales que se sacan la licencia para toda la temporada. Notamos la fidelidad de estos recolectores locales que son aficionados a las setas de primavera». Por estas fechas, indica el director técnico de Montes de Soria, «las cifras suelen rondar las 1.000 licencias» confiando en que «en cuanto aparezcan los marzuelos estos datos pegan un importante subidón».

En este momento, la situación en los montes sorianos se define por un «exceso de lluvias acumuladas» durante los últimos meses. Vega asegura que aunque la humedad es vital, «la saturación hídrica actual de los suelos» está frenando la fructificación de especies tempranas como el marzuelo.

Por eso, para que la temporada despegue realmente, «es necesario la aparición de más días de sol para que se ponga en marcha el motor micológico y que los micelios comiencen su fructificación». Este ascenso térmico y la radiación solar son cruciales para rebajar el exceso de humedad de la tierra y permitir que el micelio respire y produzca los primeros brotes.

Vega tiene claro que la meteorología manda y «es muy difícil saber qué va a pasar de aquí a un mes pero lo óptimo para las especies de primavera sería que pararan las lluvias y que apareciera el sol con temperaturas y cielos más primaverales. Que se oree el monte porque el exceso de humedad que tiene la tierra no es adecuado para la fructificación aunque esta acumulación de agua sí viene muy bien para alargar la temporada y, con temperaturas normales podríamos tener campaña hasta pasada la primavera», explica el experto.

Pero, insiste, «todo depende del tiempo, que no haya viento seco, que haya sol, que no haya temperaturas extremas...». Al final, son muchas las premisas que se tienen que cumplir. Por eso, de momento, desde Montes de Soria reconocen estar «expectantes» ante el comportamiento de esta campaña primaveral.

Vega destaca que tras los marzuelos, también son muy buscadas en esta temporada de primavera otras especies como los perrechicos, las senderillas y las colmenillas. Son especies que no son tan conocidas como los níscalos y los boletus de la campaña de otoño». De ahí, también el esfuerzo que realizan desde Montes de Soria para intentar desestacionalizar este recurso micológico más allá de los meses de otoño con el objetivo de ser dinamizadores de este recurso y que revierta en la economía de los pueblos y en sus vecinos.

El director técnico de Montes de Soria quiso recordar las próximas Jornadas del Marzuelo que se celebrarán en Navaleno el fin de semana del 7 y 8 de marzo con un amplio programa de actividades en torno a esta seta tan interesante como desconocida. Un fin de semana que la gente aficionada de la micología aprovecha para apuntarse porque hay actividades en torno a esta seta como exposiciones, charlas, rutas micológicas, taller de cocina... A esta cita hay que sumar la Feria Micológica de Tierras Altas, prevista para mediados de mayo.

Los interesados en adquirir los permisos de recolección para la temporada 2026 pueden hacerlo a través de la web de Montes de Soria (www.asociacionmontesdesoria.com) como de los puntos autorizados (ayuntamientos y colaboradores) para que todos los amantes de la micología adquieran los permisos que permiten recolectar en el Parque Micológico más grande de España. Por el momento, se mantiene las tarifas y modalidades de la venta de permisos del año pasado. Montes de Soria sigue creciendo y ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos.

En concreto hay que recordar que Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro, formada por 105 propietarios forestales, de las provincias de Soria y Burgos, que trabajan para la gestión micológica conjunta de más de 165.500 hectáreas de bosques productores de setas repartidas en 97 localidades.

Montes de Soria gestiona la mayor superficie continua regulada de toda la región constituyendo el mayor Parque Micológico de toda España. A través de la asociación se intenta vertebrar el sector micológico de gran parte de la provincia planteando acciones como la gestión y aprovechamiento sostenible del recurso micológico; la investigación del sector forestal aplicada a la micología; micoturismo y micogastronomía; control y vigilancia de la recolección (en colaboración con cuerpos de seguridad); divulgación y educación ambiental ligada a la micológica y medio forestal y señalización de los montes.