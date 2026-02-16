UGT insta a la patronal de Soria a que constituya las mesas para negociar cuatro de los cinco convenios caducados

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Son cinco los convenios colectivos que han caducado este 2026 y que afectan a 5.679 trabajadores, pero a día de hoy sólo se ha convocado la mesa de negociación del convenio del metal, el que más empleados aglutina con 4.100. Por ello, UGT Fica en Soria insta a la patronal soriana a constituir el resto de mesas con el objetivo de mejorar salarios y que se cumpla la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

El secretario general de UGT FICA en la provincia, Pablo Soria, ha asegurado este lunes que todos los convenios fueron denunciados en tiempo y forma el 15 de diciembre para poder iniciar la negociación, pero la realidad es que en estos momentos sólo se ha firmado la constitución de la mesa del sector de la siderometalurgia o del metal, que da empleo a 4.100 trabajadores en Soria, la semana pasada. El resto están sin conformar por la falta de interés de la patronal por sentarse a las mesas de los otros cuatro convenios, que afectan a 1.500 empleados. "Podríamos llegar a septiembre u octubre perfectamente sin tener los convenios firmados, aunque nosotros exigiremos que se apliquen con carácter retroactivo a 1 de enero de 2026".

Recordó Soria que "desde 2021 el convenio del metal ha subido un 14,05%, si bien haciendo referencia al IPC debería haber incrementado un 21%, de modo que hay una merma de casi un 6% de diferencia en la subida salarial y los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo acumulado".

El secretario de UGT FICA en Soria, acompañado por Gorka López, secretario de Acción Sindical y coordinador sectorial de la Federación de Industria, Construcción y Agro de Castilla y León (UGT FICA Castilla y León), invitó a la patronal a que de una vez por todas se constituyan las mesas de negociación de todos los convenios pendientes este año, que en esta federación son cinco (metal, agro-ganadero, carpintería, serrería y patatas fritas), pero en la Federación de Servicios Movilidad y Consumo tienen que negociarse los de hostelería, comercio general, transporte de mercancías por carretera, limpieza de edificios y locales, tintorerías y lavanderías.

"Nuestro reto es mejorar los salarios con subidas acordes a la situación actual, que todos los convenios tengan la cláusula de revisión al IPC, y la reducción de jornada de 37,5 horas se aplique y equipare en todas las empresas, ya que aunque estamos por debajo de la media de Castilla y León, es más de la media del país", añade Pablo Soria.

Gorka López puso de manifiesto que los cinco convenios pendientes de negociar en la Federación de Industria, Construcción y Agro de Soria movilizan 5.679 trabajadores de 478 empresas. La mayoría se encuentran en el sector del metal, con 4.100 empleados en 300 firmas; otros 660 trabajadores en el agrícola ganadero y 90 empresas; 621 en 53 firmas en carpintería; 227 empleados en 30 industrias en el sector de las serrerías; y otros 81 trabajadores en cinco empresas en el de las patatas fritas.

Añade también que quedan vigentes este 2026 el convenio de la construcción, en el que trabajan 4.200 personas, y el de panadería, con 60 empleados.

Pablo Soria insistió en la necesidad de que las ayudas al funcionamiento repercutan en los trabajadores, una de las reivindicaciones históricas del sindicato a la patronal desde que se pusieron en marcha, que solicitó también una mesa de diálogo social, "millones de euros de los que se están beneficiando las empresas, pero a día de hoy el 0% es lo que llega a sus plantillas, cuando son las verdaderas responsables de que se fije la población en Soria".

Se refirió a la situación de Ondara, de la que recordó que "el verdadero activo de esta empresa es su plantilla", y lamentó que la dirección de la compañía la semana pasada dio las gracias a las administraciones públicas pero se olvidó de los trabajadores, los que están haciendo posible que Ondara produzca, y a día de hoy no han cobrado ni la nómina de enero, ni el complemento de 7.000 euros pendiente, cuando muchos de ellos han dejado otros trabajos para volver a Ondara.