El convenio del metal en Soria, con 4.000 trabajadores, arranca la negociación colectiva

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Con la llegada de febrero arrancan los procesos de negociación colectiva de la provincia de Soria. Sindicatos y patronal deben actualizar a lo largo del año más de una decena de convenios sectoriales y el punto de partida será el convenio el metal, el más importante de la provincia ya que aglutina a más de 4.000 trabajadores. La previsión es que la mesa de negociación se constituya ya la próxima semana. CCOO explicó que un elemento importante a la hora de la negociación será la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del Gobierno hasta los 1.221 euros ya que es la cifra que se pretende situar como punto de partida para los salarios.

Los sindicatos ya han empezado el trabajo previo para la renovación del convenio con vistas, como está explicado, a la constitución de la mesa el próximo 9 de febrero. Aproximadamente un mes después tanto la patronal como la parte social presentarán sus plataformas –propuestas– partiendo de la situación actual que refleja el convenio caducado el pasado 31 de diciembre. La responsable de Industria de CCOO, Amor Pérez, recordó que los dos sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO– irán «de la mano» con su propuesta.

Esta misma semana, Comisiones ha celebrado una asamblea de delegados y delegadas de siderometalúrgico con la intervención de la secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, el secretario de acción sindical y negociación colectiva de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Álvarez y la secretaria general de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez.

Enciso destacó la importancia del convenio "como motor de los convenios que se negociarán en Soria" mientras que Amor Pérez recordó que hay 4.200 trabajadores y trabajadoras en Soria en el sector siderometalúrgico y «la representatividad de CCOO en el Convenio Siderometalúrgico es del 45,74%». Juan Carlos Álvarez demandó «una revisión del convenio actual, de las necesidades económicas, sociales y laborales para afrontar la negociación».

Por su parte, los delegados y delegadas han aportado la experiencia, que en primera persona, les aporta el desempeño de su trabajo. Además, han debatido sobre todos los puntos para redactar una plataforma que CCOO Industria presentará. «La asamblea ha sido muy enriquecedora con mucho debate y opinión sobre la jornada laboral, salario, protocolo y medidas LGTBI+, asistencia al consultorio médico, delegado de medio ambiente, desconexión digital, permisos retribuidos, incapacidad temporal y legislación vigente que se tiene que adaptar», destacaron desde Comisiones Obreras.

Siendo el convenio del metal el más importante de la provincia por el volumen de trabajadores afectados, la intención de CCOO es que el nuevo convenio «tire» del resto de acuerdos sectoriales pendientes de negociar en la provincia. Es decir, que las mejoras que puedan aplicarse tengan reflejo, con sus adaptaciones, en el resto de negociaciones. Como siempre, un elemento clave será la posible subida salarial. Pérez insiste en que la línea la debe marcar el nuevo SMI. El Gobierno, a la espera de cerrar el acuerdo, planteó una subida hasta los 1.221 euros. La intención es que esa sea la cifra que marque el mínimo salarial independientemente del resto de conceptos de las nóminas de los trabajadores. «No vale que se alcance esa cifra con pluses o antigüedades», explicó. CCOO espera que se puedan agilizar las negociaciones y que no haya interferencias por la situación política y las elecciones del próximo marzo.

Además del metal, a lo largo de 2026 se tendrán que negociar los acuerdos de patatas fritas, agrícola ganadero, hostelería, comercio general, transporte de mercancías por carretera, limpieza de edificios y locales, tintorerías y lavanderías, serrerías y carpintería y ebanistería. Tras el metal, los siguientes más numerosos son comercio en general con 2.600 y hostelería con 2.334 trabajadores.