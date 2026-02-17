El proyecto del viaducto del Golmayo abre el periodo de expropiaciones

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de adecuación del viaducto sobre el río Golmayo, en la línea ferroviaria Soria-Torralba, entra en periodo de expropiación pública ante la necesidad de ocupar parcelas para la ejecución de las obras que va a acometer el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif. Según publicó en su edición de este lunes en Boletín Oficial del Estado, se abre un periodo de información pública de 15 días hábiles a partir de hoy, de modo que los afectados que deseen presentar alegaciones pueden hacerlo dirigidas al Área de Proyectos y Obras de la Subdirección de Infraestructura y Vía, en Madrid.

El proyecto de tratamiento del viaducto sobre el río Golmayo en el punto kilométrico 91+880 de la línea 202 Torralba-Soria, en concreto en el tramo que va desde Almazán-Villa hasta la capital soriana lleva meses redactándose.

Durante las campañas ordinarias de vigilancia del estado estructural de los puentes ferroviarios, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, detectó la necesidad de programar actividades específicas de conservación y mantenimiento en el viaducto sobre el río Golmayo, en la capital soriana, que permitan garantizar su durabilidad. Para ello, decidió redactar un proyecto «que atenderá a la singularidad de su estructura e incluirá asimismo un nuevo sistema de vallas», indicó Adif sobre la actuación para reparar el viaducto ferroviario del Golmayo ya en agosto de 2024.

La inclusión de pantallas de protección se decidió como una manera eficaz de prevenir los casos de suicidio, ya que se trata de un punto negro por su elevada altura sobre el cauce del río.

Fue el psiquiatra soriano Ignacio Muñoz Siscart, del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Burgos, quien lanzó la voz de alarma en noviembre de 2023, durante una de las conferencias organizadas por la Fundación Científica Caja Rural de Soria. «El viaducto de Soria no puede seguir así», señaló con rotundidad el profesional, recalcando que el viaducto sufre un goteo de suicidios y que siempre ha sido «un punto caliente» como lo denominó. «Pueden ser pocos suicidios al año pero son muertes evitables». A lo largo de los años 2022 y 2023 se registraron cuatro casos, según fuentes de la Subdelegación, que también informó de la necesidad de esta intervención.

El proyecto a ejecutar por Adif prevé una ocupación total de más de 8.200 metros cuadrados de varios propietarios, agrupados en ocho parcelas diferenciadas. La publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado tiene por objeto que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Para la presentación de las alegaciones, se puede hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o de la Sede electrónica de Adif.

La documentación de expropiaciones del proyecto del viaducto sobre el Golmayo puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina, en la Subdelegación del Gobierno en Soria, en el Área de Proyectos y Obras de la Subdirección de Infraestructura y Vía de Madrid, también en el Ayuntamiento de Soria y en el apartado de Información Pública del Portal de Transparencia de la web de Adif.