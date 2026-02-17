Cuerda del Pozo se estabiliza al 86% y la CHD reduce la suelta de agua mientras las alertas bajan a cinco

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo en Soria, primero en la cuenca del Duero, vive un martes de 'normalización'. Tras el descenso del nivel del agua por el desembalse el pantano se está estabilizando en torno al 86%, bastante elevado pero ya con más margen si el deshielo de la nieve acumulada en las cumbres lo requiere. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha reducido la suelta de agua y el número de alertas en los ríos de Soria baja a cinco, con 'sólo' dos rojas, según recoge el organismo en su página web. El episodio de inundaciones llega a un momento de progresiva mejoría a la espera de la evolución en próximos días.

La estación de aforo a la salida de Cuerda del Pozo registraba a las 17.30 horas de este martes un caudal ligeramente por debajo de los 85 metros cúbicos por segundo. Sigue con un aviso de nivel rojo pero sensiblemente por debajo de lo registrado en las jornadas precedentes. De hecho, desde el martes de la semana pasada no se había registrado un valor menor.

La otra alerta roja por los ríos de Soria llega desde Navapalos, donde el Duero pasa con 230 metros cúbicos por segundo. Rondó los 400 y de hecho el nivel ha bajado más de metro y medio desde su pico máximo.

En Gormaz el aviso por la crecida del río es de nivel naranja con previsión de que se mantenga estable en próximas horas. Garray está en amarillo y mantiene la bajada de caudal que comenzó en la madrugada del sábado, aunque cada vez de manera más lenta y tendente a la estabilidad.

Mención aparte merece el quinto aviso, amarillo, en el río Revinuesa en Vinuesa. La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) invita a pensar que esta semana el 'peligro' está más en los deshielos que en que lleguen nuevas lluvias, y este cauce es especialmente sensible a que la nieve se derrita. En la tarde del lunes subió y desde entonces va descendiendo poco a poco, con unas aportaciones fuertes pero dentro de lo 'razonable'.

Soria llegó a tener más de 10 avisos por el nivel de los ríos, pero en muchos casos se han desactivado ante la mejoría. Por ejemplo en Almazán antes de este episodio de inundaciones la altura del agua sobre el aforador de la CHD rondaba los 30 centímetros. Llegó a rebasar los tres metros de altura el viernes. En la tarde de este martes bajaba a 2,35 metros, todavía muy alto pero habiéndose quitado el 'ultimo metro', el que más estragos causó. Ya no está en los listados de la CHD aunque parece que queda bastante camino hasta que se pueda hablar de plena normalidad.