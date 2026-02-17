La estabilidad en los cauces del Duero permite a los sanestebeños regresar a sus viviendas tras las inundaciones

Publicado por Nuria Fernández, Sandra Guijarro Soria , El Burgo Creado: Actualizado:

La estabilidad caracterizó la jornada de ayer aunque los pueblos de la cuenca del Duero siguieron inundados por lo que se mantuvo la vigilancia y la alerta.

Ello permitió que algunos de los sanestebeños desalojados regresaran a sus domicilios. Lo hicieron aquellos que residían más alejados del cauce, mientras que para otros es imposible porque el agua ha entrado dentro de las viviendas, garajes y trasteros, según informó el alcalde, Daniel García.

En el municipio se recomendó el desalojo de hasta 30 viviendas, aunque luego fueron menos las familias que salieron de sus viviendas.

«Seguimos mirando al cielo y hay mucha preocupación porque sigue lloviendo», puntualiza el alcalde, que ha constituido un grupo de trabajo con el personal municipal y de la Mancomunidad, en el que participan los bomberos y colabora la Guardia Civil que recorre a lo largo del día las zonas del casco urbano que están más afectadas y también se acercan a las pedanías para atender las necesidades de los vecinos.

El alcalde estudiará estos días junto con los empresarios de la Tapiada y los agricultores los daños del agua en instalaciones industriales y en cultivos, estos últimos llevan cuatro días anegados, por lo que hay poca esperanza de recuperarlos.

Aseguró que desde San Esteban se va a exigir a la Confederación que sean rigurosos aplicar bonificaciones para hacer frente a las pérdidas.

Las inundaciones complicaron la circulación en 9 carreteras de la red provincial. Algunas de ellas tuvieron tramos cortados y en otras se cerró toda la vía para garantizar la seguridad. La mayor afectación de la red se localizó en las comunicaciones entre San Esteban y Langa de Duero.

Río Ucero

Por otra parte, el río Ucero mantiene una situación de normalidad en El Burgo de Osma pese al aumento de caudal registrado en los últimos días. Así lo ha confirmado el alcalde, Antonio Pardo, quien asegura que no existe riesgo para las zonas habitadas ni en El Burgo ni en Osma y que el comportamiento del cauce está siendo «plenamente satisfactorio».

Según explicó el regidor, el tramo urbano y periurbano del Ucero, desde la iglesia de Osma hasta el puente de Portuguí, ha permitido que el agua fluya «correctamente hacia abajo» sin generar embalsamientos ni retrocesos.

Pardo atribuye esta buena respuesta a la intensa limpieza de márgenes realizada en los últimos años, que ha dejado la zona «como la patena», en sus propias palabras.

Mientras tanto, la situación es «más complicada» en la zona de Navapalos, donde el Ucero ha inundado parcelas agrícolas, especialmente los manzanos de la empresa Nufri.

No obstante, el alcalde subraya que «no hay viviendas ni áreas habitadas afectadas», por lo que el episodio no supone riesgo para la población.

Con los cauces todavía altos pero estabilizados, el Ayuntamiento mantiene la vigilancia, aunque Pardo transmite un mensaje de tranquilidad asegurando que «las zonas urbanas del Burgo y de Osma están plenamente garantizadas».

La situación hidrológica de la cuenca del Duero en Soria experimentó ayer una pequeña mejoría, pero siguieron los avisos en seis puntos, tres de ellos en rojo que correspondieron a la salida de Cuerda del Pozo, que fue de 93 metros cúbicos por segundo, y caudales elevados en Gormaz y Navapalos, aunque al cierre de este periódico la tendencia era a la baja.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene la vigilancia en los ríos y arroyos de la cuenca ante la situación hidrológica actual derivada por el sucesivo paso de frentes lluviosos atlánticos asociados al mismo tren de borrascas.

Según la previsión meteorológica que avanzó ayer la Confederación, hoy con la entrada del anticiclón de las Azores hará que la borrasca Oriona discurra más al norte de la península y traerá un tiempo más estable a la cuenca.

De cara al miércoles y jueves, la entrada de una nueva borrasca por el noroeste hará que vuelva a aumentar la inestabilidad y se registrarán nuevamente precipitaciones en forma de lluvia y nieve.