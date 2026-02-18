El "tío Chinchilla", la tradición que marca los carnavales en este pueblo de Soria

Vecinos y cabezudos posan durante el Carnaval de Ágreda, una celebración marcada por la presencia del Tío Chinchilla y la participación intergeneracional@ayuntamientodeagreda

El Carnaval 2026 ya es historia. Este 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma y se cierra oficialmente el calendario carnavalesco en España. Pero en Ágreda el recuerdo que permanece no es solo el de los disfraces o los concursos, sino el del personaje que da sentido al inicio de la fiesta: el "Tío Chinchilla".

El "Tío Chinchilla" y el origen popular del Carnaval en Ágreda

La tradición del "Tío Chinchilla" está vinculada al Jueves Lardero, jornada previa al fin de semana grande de Carnaval que en Castilla y León marca el inicio simbólico de la celebración. En Ágreda, desde hace décadas (las crónicas locales recogen su presencia de forma continuada dentro del calendario festivo del municipio, aunque no existe documentación pública que precise una fecha concreta de origen) este personaje recorre las calles acompañado por la charanga, los cabezudos y, sobre todo, por los niños del municipio, que entonan su copla tradicional.

«Entró Chinchilla en Madrid/ con su capa rota,/diciendo que iba a reinar./Eche usted una copa, copa, copita que sabe a pez, Una, dos y tres coscolé. Mi abuelita me enseñó un cantar, / bebe Pedro, bebe Juan, Juan, Juan.»

El recorrido suele partir del centro de la localidad y avanza por las principales calles del casco histórico. Los niños le acompañan con gorros festivos y cantan una copla que forma parte del patrimonio oral local. Ese detalle es clave, la transmisión generacional es lo que ha mantenido viva la tradición.

El "Tío Chinchilla" no es un personaje grotesco ni terrorífico como ocurre en otros carnavales del norte peninsular. Tampoco responde a una máscara ancestral de invierno. Su fuerza radica en lo cercano. Es una figura amable, reconocible y profundamente integrada en el imaginario local.

Durante su salida reparte caramelos, canta su canción y marca oficialmente el inicio del Carnaval. A partir de ese momento, Ágreda entra en días de disfraces, concursos, música y, finalmente, el tradicional Entierro de la Sardina que clausura el ciclo festivo antes del Miércoles de Ceniza.

Lo interesante es que la participación de niños y familias en su recorrido demuestra el carácter intergeneracional de la celebración. Y precisamente en esa repetición está su poder.

Ágreda y el valor cultural de una tradición propia

Muchos carnavales han evolucionado hacia formatos más espectaculares y turísticos, pero Ágreda conserva un elemento identitario propio.

El municipio, conocido como la Villa de las Tres Culturas por su pasado histórico, ha sabido integrar esta tradición dentro de su calendario cultural sin perder autenticidad.