La base secreta desde la que Roma diseñó la caída de Numancia está en este pueblo de Soria y se puede visitar

El Mirador de los Campamentos, en el cerro de La Gran Atalaya (Renieblas), permite identificar sobre el terreno la ubicación estratégica de los recintos militares romanos en el entorno de NumanciaHDS

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando se habla de la caída de Numancia, el relato suele centrarse en el heroísmo de la ciudad sitiada. Pero la historia se escribió unos kilómetros más allá, en el cerro de La Gran Atalaya, en el término de Renieblas. Allí se levantó uno de los complejos militares más imponentes de la Hispania republicana. Y sí, hoy puede recorrerse.

Renieblas y Numancia: la base estratégica que hizo posible la caída

En Renieblas no hubo un único campamento, sino al menos cinco recintos militares levantados principalmente entre los siglos II y comienzos del I a. C. Su trazado encaja en el modelo del campamento republicano descrito por Polibio: planta rectangular, fosos, terraplenes y una organización interna milimétrica. Roma no improvisaba.

Visita a los campamentos romanos-V. Guisande

Conviene ser precisos. El asedio final que llevó a la caída de Numancia en 133 a. C. fue diseñado por Publio Cornelio Escipión Emiliano, quien estableció un sistema de cerco con varios campamentos y líneas de circunvalación alrededor de la ciudad. Renieblas no fue la única base, ni el único centro de mando. Pero sí fue una pieza estratégica esencial dentro del engranaje militar romano en la zona.

Desde esta atalaya se dominaban rutas, se coordinaban movimientos y se consolidaba la presencia romana en territorio celtibérico. Sin infraestructuras como esta, el cerco sistemático que doblegó a Numancia habría sido inviable.

Nueva señalización de los campamentos romanos-V.G.

Renieblas se puede visitar: historia sin filtros ni escenografías

Y aquí llega lo verdaderamente sorprendente: no es un yacimiento inaccesible ni un enclave reservado a especialistas. Renieblas puede visitarse libremente. Se accede por pista desde el pueblo y el recorrido permite caminar sobre los antiguos fosos y líneas defensivas.

La llamada Ruta de los Campamentos de La Gran Atalaya, cuya duración es de dos horas según Wikiloc, permite recorrer varios de los recintos documentados. El visitante atento distingue los perímetros, los taludes y la lógica del emplazamiento.

Quien espere columnas en pie o graderíos monumentales se equivoca de destino. Renieblas exige algo más exigente: imaginación informada.

Renieblas y la explicación más simple del poder romano

El yacimiento fue estudiado a comienzos del siglo XX por el arqueólogo alemán Adolf Schulten, también responsable de las excavaciones en Numancia. Sus trabajos identificaron varios campamentos superpuestos y abrieron un debate que sigue vivo hoy en la investigación arqueológica.

Lo que nadie discute es la magnitud del complejo. Renieblas es uno de los complejos republicanos más extensos documentados en Hispania. Su mera existencia demuestra algo esencial: Roma no vencía solo por bravura, sino por planificación.

La caída de Numancia no fue un arrebato heroico final. Fue el resultado de una estrategia sostenida, de una red de bases, de una maquinaria militar perfectamente engrasada. Y parte de esa maquinaria se asentó en este cerro soriano que hoy cualquiera puede recorrer.

Renieblas no es un apéndice de Numancia. Es la pieza que explica cómo Roma convirtió la resistencia en derrota. Y lo más fascinante es que sigue ahí. Esperando a quien quiera entender que la historia, a veces, se escribe desde la retaguardia.