Un 41% de las declaraciones de la Renta en Soria marcaron la 'X' para la Iglesia

Un 41% de las declaraciones de la Renta en Soria correspondientes al ejercicio 2024, que se realizaron en 2025, marcaron la 'X' para la Iglesia, según los datos de la Diócesis de Osma-Soria. Se trata de 22.426 declaraciones, lo que supone un incremento de 235 documentos. En cualquier caso, un 59% no marcaron la asignación para la Iglesia en la provincia.

En un comunicado, la Diócesis señala que los datos de la Asignación tributaria del IRPF "confirman que la confianza de los ciudadanos en la labor de la Iglesia católica sigue creciendo en España". En la última campaña de la renta, más de 9 millones de personas marcaron la X a favor de la Iglesia, lo que se tradujo en una asignación de 429 millones de euros, un 12% más que el año anterior. "Este respaldo no supone ningún coste adicional para el contribuyente ni afecta al resultado de su declaración, pero permite sostener una extensa labor pastoral, social, educativa y cultural en todo el país", explica la Diócesis soriana.

Los representantes eclesiásticos de la provincia subrayan también que "esta tendencia positiva se refleja con especial claridad en la Diócesis de Osma-Soria, donde el compromiso de los ciudadanos se consolida año tras año". Explica que por cuarto año consecutivo, aumenta el número de declaraciones que marcan la 'X' a favor de la Iglesia en la provincia. La citada cifra de 22.426 declaraciones es porcentualmente una cifra superior a la media nacional y "alineada con los valores más altos de Castilla y León", siempre según la Diócesis.

Este respaldo se ha traducido en una asignación económica de 817.503 euros, lo que supone un incremento de más de 100.000 euros respecto al ejercicio anterior. Si se observa la evolución a medio plazo, el crecimiento es aún más significativo: en cinco años, 1.246 personas más han decidido marcar la 'X' en Soria, generando casi 300.000 euros adicionales para el sostenimiento de la Iglesia en la provincia, remarca la Diócesis.

"Estos datos no son sólo números. Detrás de cada 'X' hay una apuesta concreta por una Iglesia cercana, presente en todo el territorio soriano y comprometida con las personas", expresa. Tal como refleja la Memoria diocesana 2024, la asignación tributaria es "una de las principales fuentes que permiten sostener una red pastoral y social única en la provincia".

La Diócesis apunta a que gracias a esa colaboración mantiene activas 542 parroquias, muchas de ellas en pequeños pueblos, atiende la labor de 87 sacerdotes, impulsa la catequesis y "acompaña a las familias en los momentos clave de la vida". La Iglesia también está presente en el ámbito educativo, con 4 centros concertados y 1.650 alumnos, "contribuyendo a la cohesión social y a la fijación de población en el medio rural".

La Iglesia soriana concede "especial relevancia" a la acción caritativa y social, canalizada principalmente a través de Cáritas y otras entidades diocesanas que han atendido a más de 18.000 personas en situación de vulnerabilidad: hogares para mayores, centros de menores, programas de empleo y proyectos de acogida a migrantes, además de los proyectos de cooperación en el tercer mundo.

"Marcar la 'X' a favor de la Iglesia en la declaración de la renta es un gesto libre, sencillo y compatible con otras opciones solidarias, como la 'X' de fines sociales. En el caso de Soria, se convierte en servicio directo al territorio, en cuidado del patrimonio cultural, en atención a los más frágiles y en presencia viva allí donde muchas veces no llega nadie más", apunta la Diócesis.

La Iglesia soriana reivindica igualmente su "presencia cercana y necesaria en el corazón de Soria".