Más de un 30% de médicos de Soria respalda la huelga contra el estatuto marco

La huelga de los médicos de la provincia y a nivel nacional desarrollada durante esta semana, desde el lunes 16 hasta el viernes, 20 de febrero, concluyó con un seguimiento del 31,6% de los facultativos provinciales, un total de 61, y la suspensión de 686 consultas, según los datos e la Junta de Castilla y León.

Los facultativos sorianos se concentraron por el mediodía en el Hospital Universitario Santa Bárbara se concentraron en el último día de huelga para volver a mostrar su rechazo al acuerdo marco de la ministra Mónica García, profesional también de la sanidad, con carteles como ‘Mónica traidora, donde estás ahora’, ‘A mí quién me cuida’, ‘Hora trabajada computada’, ‘Sin médicos no hay sanidad’ o ‘No es guardia, es extraordinaria’.

Los médicos, familiares y otros ciudadanos celebraron una chocolatada como final de las movilizaciones de esta semana al grito de ‘Esto no se para’.

Por su parte, en Castilla y León un total de 59.117 consultas fueron canceladas, de las cuales 37.600 corresponden a atención primaria y 21.517 a atención hospitalaria. Además, se suspendieron 1.200 intervenciones quirúrgicas y 2.964 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad. El paro convocado ayer en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos tuvo un seguimiento medio del 23,1 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sanidad de Castilla y León (Sacyl), el paro alcanzó una media del 29 por ciento en Atención Hospitalaria y del 13 por ciento en Atención Primaria.