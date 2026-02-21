Exposición de carteles de Semana Santa en el Palacio de la Audiencia de Soria

Los carteles de Semana Santa permanecerán expuestos hasta el 27 de febrero.MONTESEGUROFOTO

El Centro Cultural Palacio de la Audiencia, de Soria, acoge estos días una exposición de carteles de Semana Santa, promovida por la Junta de Cofradías de Soria. La iniciativa se enmarca en las actividades organizadas dentro de la Cuaresma y es una nueva edición de El Arte de los Carteles, que ya ha tenido lugar en años anteriores con buena respuesta por parte del público. La exposición está dedicada a dos cofradías de la capital que este 2026 celebran su 75 aniversario, la Oración en el Huerto y la Cofradía de la Virgen de la Soledad, y es un recorrido por la cartelería de Semana Santa de numerosas provincias de la geografía española, entre ellas de las comunidades de Andalucía, Aragón y Castilla y León. La muestra, que en años anteriores se ha celebrado en el Círculo Amistad Numancia, podrá verse en el centro cultural de la Audiencia, en la plaza Mayor, hasta el próximo 27 de febrero.