El PP de Soria lleva a la mesa con Los Royales el Centro de Refugiados

El PP continúa con sus reuniones de corte electoral con vistas a las elecciones autonómicas que se celebrarán el día 15 de marzo, y donde las encuestas apuntan a una enconada lucha en la provincia por los escaños. Según el CIS de Tezanos, el PSOE sumará dos representantes, el PP entre 1 y 2, y Soria Ya y Vox pueden sumar uno o ninguno, según el muestreo del Centro de Investigaciones Sociológicas, siempre en tela de juicio por sus pronósticos.

Mientras tanto, los candidatos del PP, encabezados por su número uno, la consejera de Educación Rocío Lucas, se reunieron en la sede del partido en la calle Almazán con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Royales, Asunción Isla Lafuente, así como con otros miembros de la junta directiva. El barrio de expansión de la ciudad es uno de los grandes objetivos de los partidos. Se trata de un barrio joven que aumenta paulatinamente de población y con un peso específico cada vez más importante por el número de votantes que aporta. Ya quedó de relieve durante la pasadas elecciones municipales.

Según explicó el PP, dentro de las aportaciones al programa provincializado se recoge la construcción de un nuevo centro escolar que dará respuesta a la demanda de esta zona, que es la de mayor crecimiento de la capital. Precisamente, los presupuestos frustrados de la Junta de Castilla y León contemplaban ya los primeros pasos para este centro educativo, una de las grandes demandas del barrio, una circunstancia que tildó de «electoralista» el gobierno municipal del Ayuntamiento de Soria.

Sobre la mesa, los problemas de «aislamiento» derivados de las obras en las travesías e «incertidumbre» por la construcción del Centro de Refugiados del que se desconoce la fecha de su puesta en funcionamiento, señalaron los populares. El PP siempre se ha mostrado receloso ante la construcción de este centro y desde el Gobierno regional intentan limitar el número de plazas en las localidades en las que se contemplan la construcción de este tipo de edificios.

La asociación se interesó por la fecha de apertura del Hospital del que se dijo que se espera a lo largo del próximo mes de marzo. La propia Lucas señaló el viernes que la climatología había retrasado la finalización de los trabajos, algo que se producirá en las próximas semanas.

«Reunión fructífera», destacó Rocío Lucas, que espera seguir manteniendo encuentros con todas las asociaciones de las barrios de la capital y con las existentes en la provincia. La cabeza de lista también acudió este sábado a Trufax en Medinaceli donde a preguntas de los medios destacó que «sobre la vivienda anunciamos que se desarrollará una cuenta ahorro joven que va a permitir que los jóvenes, con 7.500 euros, se puedan deducir del IRPF y puedan tener mejor acceso a adquirir una primera vivienda. Es una cuenta ahorro que en esos primeros cinco años va a permitir que los jóvenes puedan incorporar hasta 10.000 euros en esa cuenta joven para que con la reducción del 15% puedan tener una bonificación de 7.500 euros para adquirir esa primera vivienda. «Consideramos que es fundamental no solo la construcción de viviendas, que también anunciamos las 300 que se construirán en la provincia sino también ayudas a la compra y al alquiler. Es muy importante seguir ayudando a nuestros jóvenes y que damos oportunidades», explicó.