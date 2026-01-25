La fachada del Centro de Refugiados ya asoma en el barrio de Los Royales

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Atención y Protección Internacional (CAPI) de Soria avanzar según el ritmo previsto. La estructura principal del complejo ya es visible en el barrio de Los Royales y un año después del inicio de las obras encaran su recta final. La inversión, de más de 13 millones de euros, contaba con un plazo de 18 meses por lo que la intervención deberá estar terminada el próximo verano.

La instalación se sitúa junto al paseo de Los Royales, en una parcela que el Consistorio enajenó al Gobierno por algo más de 600.000 euros y que cuenta con una superficie de 8.350 metros cuadrados. Allí se emplazará el Centro de Acogida, con una superficie construida de 7.650 metros cuadrados en varias plantas. El programa establece más de 5.500 metros cuadrados de urbanización, que incluyen el aparcamiento, los accesos, el huerto, una zona de estancia y jardines. La empresa adjudicataria es Ortiz Construcciones y Proyectos, vinculada al mismo grupo que ahora ha resultado designado para la rehabilitación del antiguo Banco de España para destinarlo al Centro Nacional de Fotografía.