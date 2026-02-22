Este es el pueblo de Soria que repite como uno de los diez más fríos del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

De nuevo la provincia de Soria se cuela esta mañana de domingo en el ranking de las temperaturas más bajas del país, esta vez el municipio soriano repite entre el 'top ten' y se sitúa en octavo puesto con 3,7 grados bajo cero.

Se trata de Morón de Almazán, que por segundo día consecutivo ha registrado la mínima en la provincia, a las 7.40 horas, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con -3.7 grados.

Además, Morón de Almazán ocupa el quinto puesto entre las cinco temperaturas más gélidas de Castilla y León.

El día anterior los termómetros de la localidad de la comarca adnamantina todavía marcaban menos temperatura: 4,6 grados bajo cero a las 8.00 horas, y se colocaba en sexto lugar en el 'top ten' de los municipios mas fríos del país. Media hora más tarde otra localidad soriana, San Pedro Manrique, se encontraba a -4,4 grados y asumía el séptimo puesto.