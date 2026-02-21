Soria, en el top ten de las mínimas en el país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria se ha vuelto a colar esta mañana del sábado entre las temperaturas más bajas del país, según los datos que ha publicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con mínimas de cuatro grados bajo cero se quedan no obstante muy por debajo de los -7,1 grados registrados en Cap de Vaqueira, Lérida a las 0.50 horas.

Se trata de los municipios de Morón de Almazán y San Pedro Manrique, cuyos termómetros han marcado esta mañana -4,6 y -4,4 grados, respectivamente.

La localidad de la comarca adnamantina registraba 4,6 grados bajo cero a las 8.00 horas, y se colocaba en sexto lugar en el ranking de las temperaturas más frescas de las últimas horas. Media hora más tarde San Pedro Manrique se encontraba a -4,4 grados y asumía el séptimo puesto. No obstante, a nivel regional ocupan el podio, sólo por detrás de Puerto del Pico en Ávila, con cinco grados bajo cero.

Para hoy se esperan en la provincia cielos despejados o poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Probabilidad de brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el norte y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en moderado ascenso que oscilarán entre los dos grados bajo cero y los 16. Heladas, débiles en general. Viento variable, flojo en general.