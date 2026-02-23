El Ayuntamiento de El Burgo lanza las viviendas sociales en la Vega del Ucero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sale a concurso el terreno para las nuevas viviendas sociales. El bloque de 13 casas se edificará en la zona de la Vega del Ucero. La reducción de plazos, la mejora del precio del solar y la bajada del coste de las viviendas ponderará en el concurso.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ya ha sacado a concurso público la venta de un terreno para la construcción de viviendas sociales en la zona conocida como Vega del Ucero. Hasta el día 18 de marzo tienen de plazo los interesados en adquirir este solar en el que se deben edificar 13 viviendas, según informó el Consistorio de la Villa Episcopal.

Entre los criterios de valoración estará el aumento del precio del solar y la reducción de los plazos de ejecución. También, el coste final de las viviendas para los compradores; en El Burgo de Osma el precio tipo que debe aplicarse a estas viviendas es de 1.781euros por metro cuadrado útil por lo que en domicilios de 90 metros cuadrados el máximo coste para el comprador sería de 160.290 euros.

A la compra de estas 13 viviendas podrán acceder todas aquellas personas que cumplan con los parámetros que marca la Junta de Castilla y León. El solar en el que se ubicarán se corresponde con el terreno cedido al desarrollarse la unidad de actuación de la Vega del Ucero, entre la calle Acosta y la prolongación de la Avenida de la Constitución.

El Ayuntamiento señala que se ha decidido a dar este paso adelante con la vivienda pública «en vista de la falta de avances en la política nacional para resolver el problema que asola a la sociedad. No es intención municipal el intervenir excesivamente en el mercado local de la vivienda, pero sí es de justicia el intentar paliar un mal endémico de nuestro tiempo también en el mundo rural», explica. Desde el Ayuntamiento, ya se ha fijado un destino para el dinero que obtenga con la enajenación de esta parcela: se dedicará a la compra de suelo industrial en la zona del Polígono La Güera. El objetivo último es que con la venta del terreno para las viviendas no se pierda patrimonio municipal, sino que esos beneficios puedan revertirse en la compra de otro tipo de suelo que también beneficie al pueblo.