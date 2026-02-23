El BOE lo confirma: esta es la fecha correcta para el próximo cambio de hora en Soria

A las 3 de la mañana los relojes se cambiarán automáticamente a las 2 y tendremos una hora más. HDS

El primer cambio de hora está a la vuelta de la esquina y muchos sorianos se preguntan cuándo tendrá lugar. Actualmente, nos encontramos en el horario de invierno, que muchos rechazan al ver cómo las noches se eternizan y apenas tenemos tardes de día. Eso está a punto de cambiar.

El BOE lo confirma: el próximo día 29 de marzo, domingo, cuando el reloj dé las 2 de la mañana serán automáticamente las tres. El día pasará de 24 a 23 horas, recuperando la hora de más que nos dieron en el pasado cambio del horario de invierno. El Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que ese sea, además, el último que tenga lugar, aludiendo motivos de falta de ahorro energético real. Esta medida sigue pendiente a aprobación.

¿Cuál es el impacto del cambio de hora en la provincia de Soria?



Soria se encuentra localizada en una altitud elevada de más de 1.000 metros y el cambio afecta directamente a la luz solar diaria, que en marzo ronda más o menos las 12 horas antes del ajuste. Posteriormente, nuestras mañanas tendrán menos horas de luz al comienzo que, al principio, podría producir somnolencia, al retrasar la sincronización circadiana. Las salidas del sol tendrán lugar entre las 7:30h y las 8:30.

Efectos en sectores locales





En cuanto al cambio de hora, la ganadería y la agricultura se cerán un poco afectadas, ya que tareas como el ordeño dependen del ciclo solar. En cuanto al turismo, los monumentos y las rutas de senderismo extienden sus horarios de tarde al tener más luz, beneficiando así al número de visitas. El consumo eléctrico podría reducirse hasta un 5% en iluminación, aunque hay estudios que ya ponen esto en entredicho, motivo por el cual se apuesta por eliminar el cambio de hora en nuestro país.

Consejos para adaptarse al cambio de hora



Un truco efectivo para adaptarse al próximo de cambio de hora es ajustar el reloj con antelación, por ejemplo, la tarde del día antes. La exposición a la luz natural de la mañana también ayuda a reducir los trastornos del sueño, muy comunes durante la primera semana del cambio de hora. En Soria, aprovecha las tardes más largas para actividades al aire libre en parques y rutas de senderismo.

¿Será este nuestro último cambio de hora?



El cambio de hora se ha justificado hasta hace poco aludiendo ahorro energético, idea que poco a poco ha ido quedando desfasada, encontrándose, en ocasiones, más desventajas que una utilidad real.