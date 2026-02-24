Lectura ininterrumpida de 'Campos de Castilla' en el IES Antonio Machado: las fotos

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

El aula donde Machado impartió clase recuperará su esencia durante doce horas consecutivas. A través de la lectura de su obra, este espacio se convertirá en un punto de reunión para honrar la memoria y el patrimonio cultural que el poeta legó a la ciudad."