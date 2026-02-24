Heraldo-Diario de Soria

Lectura ininterrumpida de 'Campos de Castilla' en el IES Antonio Machado: las fotos

Esta iniciativa, promovida por el instituto, el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Amigos del Instituto Machado, se desarrolla en el aula homónima del escritor

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El aula donde Machado impartió clase recuperará su esencia durante doce horas consecutivas. A través de la lectura de su obra, este espacio se convertirá en un punto de reunión para honrar la memoria y el patrimonio cultural que el poeta legó a la ciudad."

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.

El IES Machado organizada una lectura ininterrumpida de la obra machadiana.MonteseguroFoto

12 horas de 'Campos de Castilla'

tracking