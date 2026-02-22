El instituto Machado de Soria cumple con el ritual histórico de las flores en el cementerio del Espino

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Alumnos del histórico Instituto Antonio Machado de Soria volvieron a cumplir con la tradición del centro de hacer una ofrenda floral a la esposa del poeta, Leonor Izquierdo, en el cementerio del Espino de la capital soriana, al cumplirse el 87 aniversario del fallecimiento del autor de obras tan emblemáticas como ‘Campos de Castilla’. Como es habitual, se leyeron versos del poeta y se depositó un ramo de flores en la tumba de Leonor, manteniendo de esta forma vivo un rito que une a generaciones y generaciones de estudiantes del centro educativo soriano.

Por otra parte, el IES Antonio Machado, el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Amigos del Instituto Machado organizan una lectura ininterrumpida de la obra de Antonio Machado que se desarrollará entre las 9.00 y las 21.00 horas del lunes 23 en el aula que lleva el nombre del poeta en el Instituto.

Durante doce horas consecutivas, la obra machadiana volverá a escucharse en el espacio donde impartió clase, convirtiendo el aula en un lugar de encuentro en torno a la literatura, la memoria y el legado cultural vinculado a Soria.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la participación del alumnado del instituto y, a partir de la tarde, se abrirá a la ciudadanía, invitando a asociaciones culturales, colectivos sociales, entidades vecinales y personas a título individual a sumarse a esta iniciativa y poner voz a los textos del poeta. La propuesta busca mantener vivo el vínculo entre Soria y la figura de Antonio Machado.