Goyo Yeves, impulsor de Luminaria Sound: «Estamos barajando la idea de hacer el festival en varios pueblos de Soria, varios días»

Actuaciones en directo durante Luminaria Sound 2025, el festival rural de Pedro (Soria) que combina música en vivo y comunidad en plena comarca de Tiermes

El futuro de Luminaria Sound confirma que no estamos ante un evento aislado, sino ante un proyecto cultural con vocación territorial. Nacido en Pedro, un pequeño pueblo de Soria prácticamente deshabitado durante buena parte del año, el festival se ha convertido en un ejemplo de cómo la iniciativa colectiva puede transformar la despoblación en oportunidad cultural.

Tras el éxito de su primera edición, sus impulsores han desvelado nuevas claves sobre su evolución en una entrevista concedida a la Organización cultural FOGO y compartida en sus redes sociales, donde Goyo (uno de los miembros fundadores del mítico grupo musical Celtas Cortos y uno de los impulsores y miembros del equipo organizador de Luminaria Sound) y su sobrino Andrés detallan tanto el origen del proyecto como las líneas maestras de su próxima etapa.

Luminaria Sound: un origen comunitario que se consolidó en 2025

En la conversación difundida por FOGO, los organizadores recuerdan que el germen del festival se remonta a una experiencia previa durante las fiestas del pueblo, cuando decidieron apostar por varios grupos en directo en lugar de la fórmula habitual. Aquella iniciativa se celebró durante cuatro años, pero terminó pausándose por la complejidad organizativa.

La nueva etapa comenzó tiempo después. Según explican literalmente, el proyecto se fue «fraguando como un año y medio antes de que se hiciera realidad en el 2025».

La edición de 2025 combinó actividades tradicionales por la mañana (taller de jotas castellanas, torneo de tanguilla, visita a Tiermes y concierto acústico en el pórtico de la iglesia) con conciertos por la tarde-noche. En la entrevista destacan la respuesta del público y la participación intergeneracional como uno de los mayores logros del festival.

Luminaria Sound: los retos de organizar cultura en la Soria más despoblada

La entrevista concedida a FOGO también pone el foco en las dificultades reales de levantar un festival en un entorno rural extremo. «En nuestro pueblo no hay cobertura, excepto en algún puntito así suelto», explican. Este condicionante obligó a buscar soluciones técnicas para garantizar pagos y coordinación en un contexto donde la conectividad es limitada.

A ello se sumaron los problemas logísticos derivados del acceso por carretera, la falta de zonas de aparcamiento habilitadas y la necesidad de acondicionar espacios para camping. La organización, además, apostó por un modelo gratuito, lo que implicó buscar apoyos y lanzar una campaña de crowdfunding que, según cuentan textualmente, «fue un éxito».

La anécdota de la empresa de hielo que dudó en acudir tras localizar el pueblo en el mapa ilustra hasta qué punto Pedro es un enclave remoto dentro del circuito habitual de proveedores.

Luminaria Sound: las claves del futuro adelantadas en FOGO

La parte más reveladora de la entrevista es la que aborda el horizonte del festival. «Estamos un poco barajando varias ideas», señalan al hablar de próximas ediciones. Entre las posibilidades figura no concentrar toda la programación en un único día y extender actividades a distintos puntos de la comarca de Tiermes.

En sus propias palabras, «Luminaria Sound también nació con la idea de potenciar la comarca». Esa dimensión territorial se perfila como el eje estratégico del crecimiento. La intención es reforzar la cooperación entre pueblos que comparten una misma problemática demográfica.

El objetivo no es únicamente consolidar un festival musical, sino convertirlo en herramienta de visibilización y dinamización rural. «Poquito a poco es un granito de arena», afirman, convencidos de que cada edición ayuda a situar Pedro en el mapa. Y resumen su filosofía con otra declaración literal: «Queremos darle la comunidad que tiene que tener todo eso».