El Conservatorio Oreste Camarca de Soria acogerá el X Encuentro de Flautas de Castilla y León
Durante el próximo fin de semana más de 100 alumnos de Flauta de la Comunidad se darán cita en
El Conservatorio Profesional de Música ‘Oreste Camarca’ de Soria, dependiente de la Consejería de Educación de Castilla y León, acogerá durante el próximo fin de semana el X Encuentro de Flautas de Castilla y León, Flautacyl, una cita ya consolidada dentro del ámbito de la enseñanza musical de la Comunidad autónoma.
En esta décima edición del encuentro participarán alumnado y profesorado de flauta de los conservatorios profesionales de música de Palencia, Valladolid, ‘Ángel Barja’ de Astorga, ‘Tomás Luis de Victoria’ de Ávila, ‘Cristóbal Halffter’ de Ponferrada y ‘Miguel Manzano’ de Zamora, además del centro anfitrión junto a su profesora organizadora Marta Montero García.
Alrededor de 110 alumnos y alumnas de Flauta se darán cita en la ciudad de Soria para participar en unas intensas jornadas de convivencia, aprendizaje y música, concebidas como un complemento a su formación académica y como un espacio de intercambio artístico y humano entre estudiantes de distintos centros de Castilla y León.
A lo largo del fin de semana, el programa del encuentro incluirá diversas actividades formativas y musicales, entre las que se encuentran clases colectivas, ensayos conjuntos, trabajo en grupo y actividades de conjunto instrumental. Todas ellas están orientadas a favorecer el desarrollo técnico, musical y personal del alumnado, así como a fomentar la colaboración y el trabajo cooperativo entre los distintos conservatorios participantes.
Como cierre del encuentro, el domingo 1 de marzo, a las 12.30 horas, tendrá lugar un concierto en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música ‘Oreste Camarca’, en el que participará el alumnado asistente al X Encuentro de Flautas de Castilla y León. La entrada será libre hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del trabajo desarrollado durante estas jornadas y de conocer de cerca la actividad musical del conservatorio.