El Conservatorio Oreste Camarca de Soria acogerá el X Encuentro de Flautas de Castilla y León

El Conservatorio Profesional de Música ‘Oreste Camarca’ de Soria, dependiente de la Consejería de Educación de Castilla y León, acogerá durante el próximo fin de semana el X Encuentro de Flautas de Castilla y León, Flautacyl, una cita ya consolidada dentro del ámbito de la enseñanza musical de la Comunidad autónoma.

En esta décima edición del encuentro participarán alumnado y profesorado de flauta de los conservatorios profesionales de música de Palencia, Valladolid, ‘Ángel Barja’ de Astorga, ‘Tomás Luis de Victoria’ de Ávila, ‘Cristóbal Halffter’ de Ponferrada y ‘Miguel Manzano’ de Zamora, además del centro anfitrión junto a su profesora organizadora Marta Montero García.

Alrededor de 110 alumnos y alumnas de Flauta se darán cita en la ciudad de Soria para participar en unas intensas jornadas de convivencia, aprendizaje y música, concebidas como un complemento a su formación académica y como un espacio de intercambio artístico y humano entre estudiantes de distintos centros de Castilla y León.

A lo largo del fin de semana, el programa del encuentro incluirá diversas actividades formativas y musicales, entre las que se encuentran clases colectivas, ensayos conjuntos, trabajo en grupo y actividades de conjunto instrumental. Todas ellas están orientadas a favorecer el desarrollo técnico, musical y personal del alumnado, así como a fomentar la colaboración y el trabajo cooperativo entre los distintos conservatorios participantes.

Como cierre del encuentro, el domingo 1 de marzo, a las 12.30 horas, tendrá lugar un concierto en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música ‘Oreste Camarca’, en el que participará el alumnado asistente al X Encuentro de Flautas de Castilla y León. La entrada será libre hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del trabajo desarrollado durante estas jornadas y de conocer de cerca la actividad musical del conservatorio.