Las empresas de Soria venden un 31% más a EE UU, pese a los aranceles de Trump

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las incertidumbres, los bandazos en las políticas y los aranceles no disuaden a la empresa soriana de introducirse en el mercado de Estados Unidos. Los gravámenes de Trump no influyen en el salto de las mercancías sorianas al otro lado del Atlántico. Las firmas parecen más bien estimuladas a incrementar su presencia en un escenario complicado, en el que se produce un sobresalto prácticamente de un día para otro. Las exportaciones sorianas al gran país americano se incrementaron notablemente durante 2025, hasta alcanzar un 31,3% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. Lo registran los datos aduaneros, cuyo último registro cerrado, hasta noviembre, habla de un acumulado de mercancías valoradas en algo más de 8,4 millones con destino a EE UU.

En el mismo tiempo de 2024 los bienes expedidos desde Soria representaron casi 3,7 millones. Una diferencia al alza de más de 1,1 millones, en el que crece el número de operaciones y tonelaje. Como, además, las importaciones desde Soria descienden, se ahonda el saldo favorable a la provincia.

La tendencia al alza después de meses de bandazos refleja una fortaleza e interés de las empresas sorianas. Es difícil aventurar qué sucederá en el futuro, con un Trump enfurecido por el fallo del Tribunal Supremo que anuló gran parte de su política comercial, sentencia a la que el presidente de EE UU ha respondido con un arancel general del 15%. El mismo porcentaje que ya acordaron en su momento Estados Unidos y la Unión Europea, que reclama a la potencia americana el cumplimiento de aquel pacto, sin nuevas adiciones.

En las exportaciones sorianas llaman la atención dos capítulos: las bebidas alcohólicas, fundamentalmente el vino, y los plásticos. El producto de la vid, una seña de identidad soriana con parte de su territorio en la Denominación de Origen Ribera del Duero, sigue entrando con profundidad en el mercado americano. Y es que, de las botellas valoradas en 400.000 euros de 2024 se ha pasado a 656.000 euros, según la última referencia. Una diferencia porcentual del 64% al alza y 256.000 euros más a favor de los exportadores de la provincia.

En cuanto al plástico, resulta aún más llamativo. Aquí es ocioso hablar de porcentajes de crecimiento, pues puede decirse que se ha pasado de la nada al todo. Según la anotación de 2024, el acumulado de noviembre representaba, exactamente, 880 euros. Pues bien, en la medida de doce meses después constan 846.000 euros.

El plástico y sus manufacturas se constituye así como el segundo capítulo exportador de Soria. El primero son los artículos de fundición, hierro y acero, que pesa algo más de un millón en la relación de artículos. El caucho y sus manufacturas suponen 784.000 euros, siendo el tercer capítulo. El cuarto, los productos químicos orgánicos, con 670.000 euros. A continuación se colocan las bebidas alcohólicas.

Sin la importancia de las referencias anteriores se sitúan los vehículos (293.000 euros), los productos farmacéuticos (258.000) y los productos a base de almidón (220.000).

Luego la lista de mercancías, aunque amplia, refleja cifras menores. En esta situación se encuentran hortalizas, cereales y sus elaboraciones, alimentos diversos, madera, productos editoriales, manufacturas de metal común, muebles y aparatos eléctricos.

El saldo de Soria con Estados Unidos no sólo es favorable, sino que crece. Las importaciones sorianas sumaron 1,6 millones en el periodo de referencia de 2025. En 2024 la cantidad fue de dos millones. De manera que la ‘dependencia’ de Soria en relación a EE UU ha decrecido en un 17,5%, en concreto, en 352.000 euros.

Si en 2024 el saldo a favor de Soria se colocó en los 1,6 millones, en el periodo de referencia de 2025 lo hizo en 3,1. Es decir, que la diferencia entre lo que Soria exporta e importa se eleva en un 90% a favor de Soria. En 2025, la diferencia del saldo en relación a 2024 fue de 1,5 millones al alza.

Si en lugar del dinero se toma como registro el tonelaje y el número de operaciones, resulta que las exportaciones de 4,8 millones en 2025 se distribuyeron en 1.446 toneladas y 230 operaciones. En 2024, los 3,7 millones se repartieron en 1.323 toneladas y 191 operaciones, según los datos aduaneros.

En las importaciones la cifra de operaciones se multiplica: 1.533 en 2025, con 56 toneladas registradas. En 2024, los datos hablan de 1.571 operaciones en 33 toneladas.

Si el listado de bienes de exportación es relativamente limitado, el de importación es amplísimo, dividido en pequeñas operaciones. Las cantidades son escasas, con excepción de dos clases de bienes: la maquinaria, que pesa 657.000 euros, y aparatos de reproducción de sonido y televisores, con 494.000 euros. Son los capítulos que centran el grueso de las compras de Soria en Estados Unidos.

Productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos, aceites esenciales, plástico, caucho, corcho, papel y cartón, prendas y complementos de vestir, telas, sombreros, manufacturas de piedra, objetos de arte, juguetes, cobre y aluminio y sus manufacturas, relojes, aeronaves y sus partes, manufacturas de fundición de hierro y acero, vehículos, plumas, azúcares, cacao, preparaciones de cereales, instrumentos de óptica o bebidas alcohólicas son sólo una parte del amplia variedad de productos que Soria importa, si bien en generalmente reducidas operaciones. Por ejemplo, los datos aduaneros reflejan 100 euros en manufacturas de piedra o 1.250 euros en muebles de uso sanitario.