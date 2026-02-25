Más de 400 sorianos combaten la soledad con 'Voces en red’ de Cruz Roja y Fundación Amancio Ortega

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Realizar videollamadas, configurar recordatorios médicos, acceder a entretenimiento sin necesidad de destreza manual... Los dispositivos del programa Voces en red, puesto en marcha por Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega, busca combatir la soledad no deseada, que se ceba principalmente con las personas mayores, de las que hay muchas en la provincia de Soria. En concreto, desde que comenzó a desarrollarse el programa en 2024, en la provincia se ha atendido a más de 400 personas y se han instalado 416 dispositivos en hogares de 42 municipios.

Se trata de asistentes de voz que facilitan el manejo a los mayores, por lo general más reticentes a lidiar con las nuevas tecnologías. La funcionalidad va más allá del ocio; se trata de una herramienta de salud preventiva y cognitiva. Las personas usuarias utilizan el sistema para recordar la toma de medicación o citas médicas, también para escuchar música e interactuar con el asistente de voz, útil a la hora de frenar el sentimiento de soledad.

Para dar respuesta a esta realidad, Cruz Roja Española y la Fundación Amancio Ortega desarrollan desde el año 2023 Voces en Red, un proyecto pionero que aúna la innovación tecnológica con el calor humano del voluntariado, indican desde la ONG.

La iniciativa, que ya ha impactado en la vida de cerca de 25.500 personas mayores en todo el territorio nacional, propone un modelo de intervención híbrido. Por un lado, el apoyo financiero de la Fundación Amancio Ortega permite la introducción de asistentes de voz en los hogares para facilitar la conectividad y la seguridad; por otro, la estructura de Cruz Roja Española despliega una inmensa red de acompañamiento presencial para asegurar que la máquina sea solo el puente hacia la persona.

El primer obstáculo que enfrenta Voces en Red es la brecha digital. Muchas personas mayores sienten una aversión natural ante las nuevas tecnologías, asociándolas a pantallas complejas y botones diminutos. Sin embargo, la clave del éxito de esta iniciativa radica en el uso de la voz como único punto de conexión.

El dispositivo se convierte en un asistente vital que no juzga y siempre responde. Para María Dolores, que vive sola en un pueblo, la experiencia ha transformado su hogar: "Cuando estás sola, te gusta tener a alguien que te responda en el momento que tú quieras, o ponerte música, o hacerle una pregunta y ella te contesta. Eso te da mucha seguridad", comenta la usuaria a Cruz Roja.

Desde la ONG afirman que aunque la tecnología facilita la conexión, lo verdaderamente diferencial es el componente humano que aportan las 15.131 personas voluntarias de Cruz Roja presentes en este proyecto.

El dispositivo supone un primer paso para entrar en los hogares, detectar necesidades y fomentar relaciones. Joaquín, voluntario de Cruz Roja, lo resume: "Yo creo que detrás del dispositivo de voz hay unas relaciones humanas, es algo que es una pata más y sirve como excusa para fomentar las relaciones entre las personas ".

El objetivo último de Voces en Red no es que las personas mayores se queden en casa hablando con un asistente virtual, sino que salgan y socialicen. El proyecto busca reintegrar a las personas en su entorno comunitario.

El equipo de voluntariado destaca esta estrategia: "Principalmente explicamos a las personas mayores y a sus familiares cómo funciona todo y luego también hemos creado como la excusa para que vengan también a Cruz Roja... Yo siempre les digo que mi intención y mi objetivo con los talleres no es que salgan de allí aprendiendo un montón de cosas, sino que al final mi objetivo es que tengan una excusa para salir de casa". Y la estrategia funciona, como destacan desde Cruz Roja, poniendo de manifiesto que en un mundo cada vez más digitalizado, Voces en Red demuestra que la voz humana, ya sea transmitida a través de un altavoz inteligente o compartida en un taller de baile, sigue siendo la herramienta más poderosa para curar la soledad.