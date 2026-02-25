Pedro Sánchez se acuerda de Soria en la presentación de la II Estrategia para el Reto Demográfico

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Piloña, en Asturias, ha sido el escenario donde el Gobierno ha presentado la II Estrategia frente el Reto Demográfico, la guía de las políticas contra la despoblación, en un acto clausurado por el presidente, Pedro Sánchez que incluso tuvo una pequeña referencia a Soria. En su alocución, Sánchez recordó que el reto demográfico afecta a toda la UE, pero que cada país tiene sus peculiaridades. En el caso de España reconoció que uno de los datos que más la sorprende es que "9 de cada 10 españoles viven en el 3% del territorio" explicando que "Madrid o Barcelona tienen densidades de 750 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que Soria o Teruel están por debajo de 10". La despoblación es "un reto ingente", insistió.

La nueva estrategia, cuyo documento se conocerá hoy, se asienta en 5 pilares, dos ejes 30 líneas y 60 medidas específicas, según explicó la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen que celebró el éxito de la primera versión, la 130 medidas impulsadas por el Gobierno. "No hemos llegado a la meta, pero sí hemos cambiado la marcha", subrayó.

Sánchez insistió que el objetivo fundamental es "garantizar la igualdad de las oportunidades" y apunto al cambio de tendencia en el crecimiento poblacional indicando que entre 2011 y 2017 se perdieron 400.000 habitantes en España por los algo más de 400.000 ganados desde 2018. La nueva estrategia orbita sobre el concepto de "país de 30 minutos" para garantizar la cercanía a los servicios esenciales como Sanidad, Educación o Servicios Sociales y otras cuestiones como frenar la exclusión financiera. "Queremos que quedarse en el medio rural sea una opción y o un acto heroico", insistió.

De las líneas concretas de actuación el presidente quiso poner el acento en tres cuestiones particulares. En primer lugar, la conectividad, tanto de transporte como digital. Sánchez aseguró que la alta velocidad de internet le llega, con fibra, al 82% del territorio y el objetivo es alcanzar el 100% en los próximos años. En materia de transporte anunció una línea de 20 millones de euros para proyectos de transporte sostenible en el medio rural. "Actualmente el 85% de la población no son usuarios de transporte público y mayormente es porque no tienen opción o las frecuencias no se ajustan a sus necesidades", lamentó.

La segunda línea está vinculada al empleo y emprendimiento y avanzó que se "multiplicarán" los fondos destinados a apoyar proyectos innovadores en el medio rural de entidades con una cifra que se situará en los 80 millones.

Por último defendió la necesidad de mantener la puesta por una "transición energética justa" y detalló con con la primera estrategia se movilizaron más de 1.600 millones en ayudas con 5.000 millones de inversión inducida, pero que solo llegaron a 1 de cada 5 pueblos de la España rural. El objetivo es alcanzar a todos y la idea es destinar unos 1.000 millones de euros de los 120.000 millones del fondo soberano España Crece, de reciente creación, para ayudas enfocadas a inversiones "agropecuarias" dentro de las que tienen cabida proyectos de gestión forestal activa, agricultura regenerativa, ganadería extensiva o eficiencia hídrica".