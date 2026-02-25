La Policía no da abasto en El Calaverón: agresión un día y quema de contenedores al siguiente

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Vecinos del Calaverón, en Soria, asisten por las noches a cierto ir y venir de coches de Policía por las calles del barrio, algo que se enmarca en la seguridad que procuran las fuerzas policiales en cualquier ciudad pero que, en este caso y al menos en esta última semana de febrero, obedece además a algunos hechos delictivos.

El martes por la noche una pelea en la calle Alberca, esquina con la de Santo Domingo, dejó evidentes rastros en la acera de la agresión cometida, con manchas de sangre. Según fuentes de la Policía Nacional a través de la Subdelegación del Gobierno, se trató de una discusión entre dos personas, en la que una de ellas golpeó a otra en la nariz, fruto de lo cual se produjo una hemorragia nasal.

Esquina donde se produjo la pelea y un coche en la noche de autos.MARIO TEJEDOR

El suceso tuvo lugar poco antes de las 21.30 horas y movilizó a diversos vehículos policiales por el barrio, se entiende que tratando de localizar al autor de la agresión. El herido fue trasladado en ambulancia.

Mientras, en la noche de este miércoles ha ardido un contenedor junto al antiguo cuartel de San Clara, en la parte superior de la calle Alberca. El contenedor, un iglú verde de envases de vidrio, ha quedado completamente destrozado por el fuego, que ha dañado también los contiguos de la isla.

Al lugar ha acudido la Policía Local y un coche de bomberos para apagar el fuego y además se han visto patrullas de la Nacional por el barrio.

La semana anterior también ardió un contenedor en la calle Rota de Calatañazor, que el Ayuntamiento repuso con premura. En el último mes, el Consistorio ha denunciado ante la Policía la rotura de farolas en las márgenes del Duero.