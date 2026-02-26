El Consejo Municipal de las Mujeres de Soria reivindica un 8M de memoria, resistencia y movilización

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El Consejo Municipal de las Mujeres presentó la programación con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en una comparecencia en la que intervino la concejala Gloria Gonzalo, en nombre del Consejo, acompañada por representantes de diferentes asociaciones participantes del Consejo. Gonzalo subrayó que el Consejo «no es sólo un órgano consultivo, sino la voz organizada de las mujeres en nuestra ciudad», un espacio en el que asociaciones, colectivos y mujeres a título individual trabajan durante todo el año para que la igualdad sea una realidad efectiva. Insistió en que el 8M «no es una celebración simbólica, sino una jornada de reivindicación, de memoria, de celebración por lo que somos y también de exigencia política».

Bajo el lema ‘Por lo que fueron, somos; por lo que somos, serán’, el Consejo quiere poner en valor la genealogía feminista y la responsabilidad histórica de continuar ampliando derechos. «No estamos aquí para conformarnos con lo conseguido. Estamos para sostener los derechos conquistados y ampliarlos. No pedimos privilegios, exigimos justicia», señaló Gonzalo.

Durante su intervención, recordó que las desigualdades estructurales siguen siendo una realidad: la brecha salarial ronda el 19-20% en España y supera el 30% en pensiones; más del 70% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres; y ellas siguen dedicando más del doble de tiempo que los hombres a los cuidados no remunerados. «La desigualdad no es una percepción, es un hecho estructural», afirmó. También mostró la preocupación del Consejo ante el avance de discursos negacionistas. «No vamos a permitir ni un paso atrás. Cuando las mujeres avanzamos, avanza la democracia», expresó.

En cuanto a la programación, la manifestación se celebrará el domingo a las 13.00 horas, con salida desde la plaza Mayor y llegada a la plaza de las Mujeres. Entre las 11.00 y la 13.00 horas, se desarrollará la instalación participativa ‘Mujeres que nos inspiran’, un reconocimiento colectivo en el espacio público a través de fotografías y nombres de mujeres referentes que formarán parte de una creación audiovisual compartida.

Tras la manifestación, tendrá lugar un concierto de Monipolio. Además, el programa incorpora la actividad ‘Ancestras’, una acción en vivo de la artista visual Rocío Bueno, impulsada en colaboración con el Centro Nacional de Fotografía, que convertirá el archivo en memoria activa y pondrá en valor las genealogías femeninas. Esta actividad será el 18 de marzo a las 19.00 horas.