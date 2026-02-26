La primavera micológica de Montes de Soria se estrena en Navaleno con el marzuelo como protagonista

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Navaleno acogerá el fin de semana del 7 y 8 de marzo la tercera edición de las Jornadas sobre el marzuelo que se desarrolla en el Parque Micológico Montes de Soria y que permiten inaugurar la primavera micológica con numerosas actividades y venta de productos artesanos, de micología y alimentación en la localidad pinariega.

Estas jornadas, que están organizadas por Montes de Soria, la asociación micológica de Navaleno y el Ayuntamiento de la localidad, permiten poner en valor este recurso micológico tan apreciado en la primera parte del año, logrando desestacionalizar la oferta turística y demostrar que hay micología durante todo el año, gracias a la riqueza y variedad de especies que se pueden encontrar en el Parque Micológico Montes de Soria.

Durante el fin de semana, se instalarán carpas en la Plaza Domingo Heras (frente al Ayuntamiento) en horario de 12.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas el sábado, y de 11.00 a 15.00 horas el domingo. Además, el programa comprende numerosas actividades que permitirán que todo tipo de público pueda disfrutar de este atractivo micológico, como la ruta micológica guiada que partirá el sábado 7 de marzo a las 10.00 horas de la plaza Domingo Heras, para lo que es obligatorio contar con el permiso de recolección de setas que expide Montes de Soria.

Las actividades continuarán el mismo sábado con el maridaje perfecto entre Enología y Micología a las 13.00 horas, en el que se podrá disfrutar de la presentación de la bodega Lunas de Castromoro a cargo del bodeguero Fernando Ligero, junto con una cata de los vinos de la bodega, Rayo de Luna, Hormigón 2024 y Barricas 2021, mientras se pueden disfrutar de las tapas micológicas, y para este maridaje se contará también con Cynthia García de @cynthia.foodie24 (con la colaboración de @luciartem). Para esta actividad el aforo máximo es de 40 personas y el precio de la misma asciende a 6 euros.

El sábado también, desde las 12.30 hasta las 15.00 horas se podrán degustar las tapas micológicas y los vinos de la cata, fuera de la actividad de maridaje, por el precio de 3 euros tapa y bebida, 2 euros si solo se quiere la tapa y 1,5 si se elige el vino en solitario. La venta de tickets de esta actividad se llevará a cabo en el stand de Montes de Soria. Aquí reside otra de las novedades de este año que, para aquellos que prueben las tapas o participen en la cata de vinos, con el ticket obtenido en el stand de Montes de Soria, participarán en el sorteo de una cesta de productos micológicos valorada en 100 euros. Este sorteo se llevará a cabo el domingo 8 de marzo a las 14.30 horas.

El sábado, el programa se completará con la charla Setas y plantas silvestres, usos y propiedades, que ofrecerá David Romero de la asociación madrileña Cantharellus a las 18.00 horas.

Para el domingo, además de la apertura de las carpas, también habrá degustación de tapas y demostración de cocina. A las 11.30 horas se iniciará la demostración de cocina con marzuelos y otras setas de primavera a cargo de Luis Alberto Simón, chef del restaurante El Cenador, y desde las 13.00 horas se podrá disfrutar de las tapas micológicas acompañadas por los vinos de la Ribera del Duero de Rayo de Luna, al mismo precio que el sábado.

Cabe recordar que Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro, que sigue creciendo y de la que ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos, que poseen montes en el Parque Micológico PMSO-50001 y en Acotado SO-50002, ubicados en 97 localidades pertenecientes a 72 municipios (70 de Soria y 2 de Burgos), que trabajan por la gestión micológica conjunta de sus bosques productores de setas configurando la mayor superficie continua regulada de toda la región y el mayor Parque Micológico de España. A través de su página web, www.asociacionmontesdesoria.com se puede ampliar la información de los servicios que ofrecen desde la asociación y en la que se incorpora toda la información relativa al Parque Micológico.