‘Create 2026’ volverá a reivindicar la danza urbana del 15 al 17 de mayo en Soria

Soria

Soria volverá a convertirse en punto de encuentro nacional de la danza urbana con la celebración de Create 2026, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo. El concejal de Juventud, Eder García, presentó esta nueva edición junto a ‘Vicho’, representante de la asociación InnovAction, destacando el alto nivel artístico del cartel y la consolidación del evento como cita imprescindible en el calendario cultural y juvenil.

El Ayuntamiento mantiene su apoyo a través de un convenio dotado con 20.000 euros, una inversión que, como se afirmó durante la presentación, tiene «una rentabilidad enorme en muchos aspectos», tanto en participación juvenil como en dinamización cultural y social. La edición anterior reunió a más de 600 personas, llenando el polideportivo San Andrés y generando un gran ambiente también en el Espacio Alameda, donde se desarrollaron actividades al aire libre. El objetivo para este año es, al menos, repetir esas cifras.

El evento arrancará el viernes 15 de mayo por la tarde con los primeros workshops (talleres), que se celebrarán en Fuente del Rey. Entre los docentes confirmados se encuentran Marina Richart (@marinarichart), que impartirá un taller de dancehall, y Sergio Martínez Rodríguez (@sergio_martinez9), coreógrafo de reconocidos artistas, que ofrecerá un taller de heels (tacones).

El sábado 16 por la mañana, el Polideportivo San Andrés acogerá el campeonato principal desde las 9.30, con diferentes categorías.

Por la tarde, el Espacio Alameda será escenario de las ‘battles’ y la ‘jam session’, uno de los momentos más esperados del fin de semana. La organización adelantó que este año participarán bailarines y bailarinas de ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid o Sevilla, lo que confirma el posicionamiento de Create como evento de referencia a nivel nacional.

El domingo 17 por la mañana, de nuevo en Fuente del Rey, se celebrarán dos talleres de hip hop a cargo de Carol Bastida (@carol_bastida_ ), y David (@davichoso), uno centrado en freestyle y otro en coreografía.