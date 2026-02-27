Heraldo-Diario de Soria

Las empresas ya los están llamando: estos son los obreros y fontaneros de Soria formados en el AFE Duero

16 nuevos alumnos han finalizado el taller dual de Formación y Empleo AFE Duero XVII

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Las empresas ya los están llamando y es que llevan un año formandose en construcción y fontanería con los trabajos realizados en la calle Mesta nº5.

Todo tipo de alumnos, desde jóvenes sin experiencia hasta mayores de 50 años, han pasado por la obra para aprender un oficio con mucha demanda en Soria. Un proyecto muy enriquecedor para quienes pasan por él.

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de curso

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Taller de empleo de construcción y fontanería AFE Duero

tracking