Las empresas ya los están llamando: estos son los obreros y fontaneros de Soria formados en el AFE Duero

Los alumnos reciben su diploma tras un año de cursoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las empresas ya los están llamando y es que llevan un año formandose en construcción y fontanería con los trabajos realizados en la calle Mesta nº5.

Todo tipo de alumnos, desde jóvenes sin experiencia hasta mayores de 50 años, han pasado por la obra para aprender un oficio con mucha demanda en Soria. Un proyecto muy enriquecedor para quienes pasan por él.