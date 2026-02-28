Un hombre resulta herido en Soria tras sufrir un accidente en la CL-116

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre de 55 años ha resultado herido en la mañana del sábado tras sufrir un accidente en Soria en la CL-116, carretera de El Burgo a Almazán, tras salirse un vehículo de la vía y quedar atrapado en él.

Tal y como informan Emergencias Sanitarias, a las 8.33 horas la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 4 de la CL-116 en El Burgo de Osma en el que hay un varón de 55 años atrapado y consciente en el interior de un vehículo tras salirse éste de la vía.

Se traslada aviso a Policía Local de Burgo de Osma, a Guardia Civil de tráfico, a Bomberos de El Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y al equipo médico del Punto de Atención Continuado de El Burgo de Osma.