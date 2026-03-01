Un herido en accidente de tráfico tras volcar en un camino forestal en Calatañazor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han atendido a un hombre herido en un accidente de tráfico en Soria, concretamente en el término municipal de Calatañazor. Al parecer el coche en el que circulaba se habría salido de la vía y volcado, quedando en un principio atrapado aunque posteriormente pudo salir por sus propios medios.

Según informa la central de emergencias 112 de Castilla y León, a las 14.46 horas se ha recibido en la Sala de Operaciones un aviso por un accidente en el kilómetro 5 de la carretera SO-P-5026, en Calatañazor. Había ocurrido en la carretera que va desde Calatañazor a Muriel de la Fuente, en un camino forestal asfaltado que sale a mano derecha, según ha indicado el alertante.

Se trataba de la salida de vía y vuelco de un turismo. En un principio se le ha comunicado al 112 que hay un varón de 33 años consciente y atrapado por lo que se ha trasladado aviso a los Bomberos de Soria, Guardia Civil de Tráfico de Soria, y a Emergencias sanitarias Sacyl.

Durante el transcurso de la asistencia el herido ha logrado salir por sus propios medios, aunque ha acudido la dotación de bomberos para ayudar en otro tipo de intervención necesaria en este tipo de accidentes. Sacyl ha atendido al herido, que presentaba sangrado de nariz y dolor de espalda.