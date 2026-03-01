Sucesos
Un joven sufre un accidente en Villaciervos
Se encontraba consciente y ya fuera del vehículo tras una salida de la vía en la N-122
Un joven ha sufrido en la mañana de este domingo un accidente de tráfico en la carretera nacional N-122, en término municipal de Villaciervos, en Soria.
El aviso del accidente en el kilómetro 169 se ha recibido a las 8.44 horas tras salirse un vehículo de la vía.
Soria
Se traslada aviso a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 20 años que se encuentra consciente y fuera del vehículo.