Un joven sufre un accidente en Villaciervos

Un joven se ha salido de la vía con su vehículo en la N-122 en la mañana del domingo.HDS

Un joven ha sufrido en la mañana de este domingo un accidente de tráfico en la carretera nacional N-122, en término municipal de Villaciervos, en Soria.

El aviso del accidente en el kilómetro 169 se ha recibido a las 8.44 horas tras salirse un vehículo de la vía.

Se traslada aviso a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 20 años que se encuentra consciente y fuera del vehículo.