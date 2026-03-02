El Consistorio de Soria baraja un terreno como permuta para la protectora Redención

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La protectora de animales Redención ha lanzado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org exigiendo al Ayuntamiento de Soria «unas instalaciones dignas» poniendo encima de la mesa «una solución urgente». Y es que, tal y como indicó la presidenta hace unas fechas, María Luisa Marcén López, necesitan un espacio «libre de humedad, de ratas y que esté en condiciones porque el actual se cae a cachos».

De momento, ya son 2.576 las personas que han firmado esta petición que recuerda que el Refugio lleva más de 25 años cuidando a perros y gatos abandonados. El Ayuntamiento se comprometió hace más de un año a una permuta de terrenos para construir un nuevo refugio pero el acuerdo sigue sin concretarse. Mientras tanto, los animales siguen viviendo en instalaciones deterioradas e inseguras. «Pedimos una solución urgente y un refugio digno al Ayuntamiento junto con la colaboración de la Diputación de Soria».

Parece que la protesta ha dado sus frutos ya que Marcen aseguró a este medio haber recibido hace un par de días la llamada de la concejala Ana Alegre indicando que el Ayuntamiento está trabajando en conseguir esa solución comprometida y «poniendo sobre la mesa un terreno que podría encajar con las necesidades de la protectora» y que sería accesible para ir caminando. Redención está ahora a la espera de un encuentro con los representantes municipales de cara a poder ir concretando y avanzando en este asunto crucial para el bienestar de animales, trabajadores y voluntarios.

«No es un lugar seguro»

Y es que, apunta Marcén López, «hoy el refugio no es un lugar seguro ya que las instalaciones están deterioradas. La humedad es constante. Los desagües no funcionan. Las estructuras están en mal estado causando heridas y accidentes casi a diario». Y, a pesar de todo ello, «seguimos gracias al voluntariado, a los socios y a las donaciones».

Pero, asegura, «las ayudas no bastan. Existen convenios con el Ayuntamiento y la Diputación pero apenas cubren una mínima parte de los gastos reales. Hace más de un año el Ayuntamiento nos prometió una solución. Una permuta de terrenos. Un nuevo refugio con unas instalaciones dignas pero ha pasado más de un año y no hay un terreno definitivo. No hay calendario ni hay avances reales».

Mientras, destaca, «los animales siguen esperando. Pedimos seguridad y dignidad. Pedimos buenas condiciones para ellos y los trabajadores». Por eso, «pedimos al Ayuntamiento de Soria que cumpla su compromiso y pedimos a la Diputación que se implique y colabore con el Consistorio para poder llevarlo a cabo».