Soria lidera el aumento del paro en el país por detrás de Guadalajara y cierra febrero con 2.746 desempleados

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria cierra febrero con 2.746 parados, 79 más que en enero, lo que supone un incremento del 2,96% con respecto al mes anterior y se erige como la provincia del país donde más aumenta el paro frente a enero. El lado positivo es que pierde 95 desempleados en su comparativa interanual, con un descenso del 3,34%, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De este modo, se queda la tasa de paro en Soria en el 5,8%.

Con respecto a la media nacional, el aumento del paro provincial fue de 2,85 puntos más, que también experimentó un repunte del 0,15%, con 3.584 parados más, para un total de 2.442.646 personas en desempleo.

En la misma línea cae la contratación en el mes de febrero y lo hace un 2,59%, con 42 firmas menos que en enero, que deja una suma total de 1.580 contratos en la provincia. Sin embargo, aumenta en su comparativa interanual en un 0,89%, con 14 firmas más que en febrero del año pasado.

Así, en febrero la afiliación a la Seguridad Social en Soria se queda en 41.501 personas, 92 afiliados más que en enero y 55 más que hace un año, tal y como reflejan las estadísticas del SEPE. Sigue por tanto por encima de la ‘barrera’ de los 40.000 afiliados en febrero.

Por sexos, el paro femenino en Soria sigue siendo mayoritario, de acuerdo con la tónica general en el conjunto regional y nacional. Así, hay 1.264 hombres demandando un empleo por 1.482 mujeres, es decir, suponen un 53,97% frente a un 46,03% de los hombres. Y por edades, los menores de 25 años se quedan en los 300, 38 más que en enero.

Por sectores, servicios lidera el grueso de los desempleados, con 1.892 personas sin trabajo, es decir, un 68,81%. Le sigue la industria, que registra 354 parados. En la construcción se cuantifican 138 sin empleo, en agricultura, 102. Además, en todos los sectores sube el desempleo, según las cifras del SEPE, excepto en agricultura, que pierde tres parados.

El colectivo de parados que buscan su primer empleo, asciende en Soria en febrero a 260 personas, diez más que el mes pasado, cuando sumaban 250, lo que supone un aumento con una variación relativa del 4%.

En cuanto a la cifra de parados extranjeros en Soria, en febrero se registraron 627, 14 más que en enero, y la cifra supone más del 22% del total de desempleados en la provincia. De ellos, más de la mitad, 325, se encuentran en el sector servicios, otros 50 en agricultura, 54 en industria, 37 en la construcción, y 161 no tenían empleo antes.

En lo que respecta a la contratación, en febrero se registran 1.580 firmas, de modo que desciende un 2,59%, con 42 menos que en enero, pero 14 más que en febrero del año pasado. Del total de contratos firmados, 707 fueron indefinidos, mientras que el resto se rubricaron por tiempo limitado, es decir, casi el 45% de los contratos en Soria fueron indefinidos.

En lo que se refiere a las prestaciones –dato relativo a enero- 1.995 sorianos recibían ingresos, de los que 383 eran extranjeros. Las prestaciones por desempleo (previamente cotizadas) eran 1.543 y otros 452 sorianos percibían el subsidio. Así, el gasto de las prestaciones en Soria asciende a 3,351 millones de euros, con una media por beneficiario de 1.044,3 euros.