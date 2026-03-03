Guía de compra: gasolina 95, 98 y diésel más baratos de Soria
Te dejamos una lista organizada con las estaciones de servicio de Soria en las que ahorrarás más con tu combustible
La situación internacional de la actualidad se tensa y puede llegar a influir en el precio de la gasolina. De hecho, hoy 3 de marzo se confirma una nueva subida en su precio, siguiendo la tendencia al alza que comenzó el mes pasado de febrero.
Por eso, ahora más que nunca, el usuario debe tener información actualizada y veraz sobre los distintos puntos de abastecimiento y encontrar la gasolina más barata dentro de su localidad. Y aquí la tenemos, actualizada, para que decidas si es conveniente llenar el combustible hoy ante la situación alcista que parece permanecer inalterable.
Para facilitar tu búsqueda, hemos recopilado los datos actualizados de las principales estaciones de servicio de la ciudad, incluyendo sus direcciones, horario y precio por litro. Primero, listaremos la gasolina 95 y, a continuación, la gasolina 98. Terminamos nombrando las gasolineras con diésel más baratas.
Gasolina 95 más barata
E. LECLERC
- Precio Gasolina 95: 1,317 €/L
- Dirección: CALLE J, 290, SORIA
- Horario: L-S: 09:00-22:00
EUREKA
- Precio Gasolina 95: 1,319 €/L
- Dirección: POLÍGONO LAS CASAS, CALLE G, PARCELA 7, SORIA
- Horario: L-D: 24H
BALLENOIL
- Precio Gasolina 95: 1,347 €/L
- Dirección: CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24, SORIA
- Horario: L-D: 24H
PETROPRIX
- Precio Gasolina 95: 1,349 €/L
- Dirección: AVENIDA VALLADOLID, 62, SORIA
- Horario: L-D: 24H
+B ENERGIAS
- Precio Gasolina 95: 1,399 €/L
- Dirección: AVENIDA EUROPA, 28, SORIA
- Horario: L-D: 24H
GASHOME
- Precio Gasolina 95: 1,419 €/L
- Dirección: POLÍGONO LAS CASAS, CL. I-N, 294, SORIA
- Horario: L-D: 24H
COPISO
- Precio Gasolina 95: 1,450 €/L
- Dirección: POLÍGONO VALCORBA, PARC. Nº 52, SUR D-13, SORIA
- Horario: L-D: 24H
DPM
- Precio Gasolina 95: 1,544 €/L
- Dirección: POLÍGONO LAS CASAS, CALLE D, 44, SORIA
- Horario: L: 24H
REPSOL
- Precio Gasolina 95: 1,559 €/L
- Dirección: CARRETERA N-122 KM 147, SORIA
- Horario: L-D: 07:30-21:30
REPSOL
- Precio Gasolina 95: 1,565 €/L
- Dirección: CR N-122, 146, SORIA
- Horario: L-V: 08:00-21:00
MOEVE
- Precio Gasolina 95: 1,592 €/L
- Dirección: AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4), SORIA
- Horario: L-D: 24H
ES LAS CASAS
- Precio Gasolina 95: 1,629 €/L
- Dirección: N-111 KM 229,1, SORIA
- Horario: L-D: 07:00-23:00
Gasolina 98 más barata
REPSOL
- Precio Gasolina 98: 1,725 €/L
- Dirección: CR N-122, 146, SORIA
- Horario: L-V: 08:00-21:00
MOEVE
- Precio Gasolina 98: 1,746 €/L
- Dirección: AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4), SORIA
- Horario: L-D: 24H
Gasóleo A (Diesel Normal) más barato
EUREKA (más barato)
- Precio Gasóleo A: 1,279 €/L
- Dirección: POLÍGONO LAS CASAS, CALLE G, PARCELA 7, SORIA
- Horario: L-D: 24H
+B ENERGIAS
- Precio Gasóleo A: 1,299 €/L
- Dirección: AVENIDA EUROPA, 28, SORIA
- Horario: L-D: 24H
PETROPRIX
- Precio Gasóleo A: 1,299 €/L
- Dirección: AVENIDA VALLADOLID, 62, SORIA
- Horario: L-D: 24H
BALLENOIL
- Precio Gasóleo A: 1,309 €/L
- Dirección: CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24, SORIA
- Horario: L-D: 24H
Diésel premium más barato
BALLENOIL (más barato)
- Precio Diesel Premium: 1,319 €/L
- Dirección: CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24, SORIA
- Horario: L-D: 24H
COPISO
- Precio Diesel Premium: 1,450 €/L
- Dirección: POLÍGONO VALCORBA, PARC. Nº 52, SUR D-13, SORIA
- Horario: L-D: 24H
E. LECLERC
- Precio Diesel Premium: 1,480 €/L
- Dirección: CALLE J, 290, SORIA
- Horario: L-S: 09:00-22:00
No olvides confirmar los precios en las propias estaciones de servicio, ya que estos pueden oscilar.